Szó szerint a fél csapatot kicselezve lőtt gólt a kolumbiai (videó)

Öt játékos kicselezése után a kapust is elfektette, majd még egy védőt a földre ültetett, hogy aztán a gólvonalról bebikázza a kapuba a labdát.

Ezzel 2–1-es vezetéshez juttatta csapatát, ám a Santander fordított, és 3–2-re megnyerte a találkozót, megszerezve első győzelmét az idényben – írja a Nemzeti Sport Online.

STOP WHAT YOU'RE DOING AND WATCH THIS GOAL 😦🔥pic.twitter.com/8fE7r7HHNG

— COPA90 (@Copa90) August 15, 2019