Triplázott a Zenit

Mutasd a zenekarod! / 43 perce

„Mutasd a zenekarod!” című sorozatunkban Vas megyei együtteseket mutatunk be. Most a Red Rockets próbatermébe látogattunk el, pár dalt pedig el is játszottak nekünk. Egy olyan új dalból is mutattak nekünk részletet, amit még sehol nem adtak elő.