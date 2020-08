Tuchel: ha nem tört volna el a lábam, 40 métert sprintelek örömömben

„Képzeljék el, mi lett volna, ha két lábam van! Lehet, hogy láttak volna 40 métert sprintelni” – mondta a találkozó utáni sajtótájékoztatón a német szakember arra utalva, hogy egy edzésbaleset miatt bal lába jelenleg be van gipszelve, a mérkőzést épp ezért egy hűtőládán ülte végig.

Tuchel hozzátette, a PSG számára így emlékezetesre sikerült a klub alapításának 50. évfordulója, melyet épp szerdán ünnepelt.

„Megérdemeltük a továbbjutást” – mondta Tuchel, aki ugyanakkor elismerte, a késői gólokhoz szerencsére is szükségük volt. Meglátása szerint a sérülés után visszatért Kylian Mbappé beállása rengeteget lendített együttese játékán, a brazil Neymart pedig annak ellenére dicsérte, hogy a támadó a mérkőzés elején több nagy helyzetet is elpuskázott.

– utalt arra a szakember, hogy a francia bajnokságot lefújták, így a párizsiak csak két találkozóval, az egyaránt megnyert Francia Kupa-, illetve ligakupadöntővel készültek a BL-re.

A BL-újonc Atalantát irányító Gian Piero Gasperini arról beszélt, büszke csapatára, ugyanakkor nagyon sajnálja, hogy két ilyen kései gól jelentette számukra a végállomást.

– mondta Gasperini, aki kiemelte, Európa legerősebb együtteseivel találkoztak a BL-ben, szerdán pedig Mbappé beállítása döntő volt. „Mindent megtettünk, amit csak tudtunk, ki-ki mérkőzést vívtunk velük, nehéz lett volna ennél többet tenni”.

A bergamóiak Mario Pasalic 27. percben szerzett találatával egészen a 90. percig vezettek, ekkor Marquinhos egyenlített, majd a rendes játékidő hosszabbításában Eric Choupo-Moting a párizsiak továbbjutást jelentő találatát is megszerezte.

