Visszavonul a Bilbao legendás csatára (videó)

A 39 éves csatár szerdai Twitter-bejegyzésében számolt be döntéséről, amelyet

A veterán támadó karrierje jelentős részét a baszk együttesben töltötte, színeiben 405 mérkőzésen 172 alkalommal volt eredményes.

Aduriz utolsó profi találata sokáig emlékezetes marad, ugyanis La Liga nyitófordulójában pályára lépését követően egy perccel, a 89. percben győztes gólt ollózott a címvédő FC Barcelona elleni rangadón.

Aritz Aduriz has announced his retirement. Get that End of an Era card sorted! 🇪🇸🥂 pic.twitter.com/B9IeKTVBLH

