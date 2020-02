Visszavonultatja Wade mezét a Miami

Az előző szezon végén visszavonult 38 éves klasszis Alonzo Mourning, Tim Hardaway, Shaquille O’Neal és Chris Bosh után a klub történetének ötödik olyan játékosa lesz, akinek számát többé senki sem hordhatja.

A 3-as számú dresszt a Cleveland Cavaliers elleni összecsapás félidejében húzzák majd fel az AmericanAirlines Arenában.

