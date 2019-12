Félúton járunk a karácsony és a szilveszteri buli között, ez bizony nem a sport ideje. Nemcsak a saját lustaságunkról van szó, az élsport világa is pihen ilyenkor, alig akad számottevő esemény, ez a családi összejövetelek, a meghittség, a falatozások és a mulatás időszaka. A hagyomány azonban egy helyen ezt már 1889 óta felülírja, Angliában akkor rendeztek először futballmeccseket karácsony idején. Ez a híres Boxing Day, amikor mind a négy profi ligában tartanak fordulót, a lelátókat pedig a szurkolók családostul töltik meg.

Így megy ez tehát már több mint egy évszázada, és bár sok szakember prüszköl ellene, alighanem így is megy majd még jó ideig. Pedig manapság nem kisebb tekintélyek fúrják ezt a hagyományt, mint Josep Guardiola, a Manchester City, vagy Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere, és Arsene Wenger is többször kifejezte nemtetszését a karácsonyi meccsekkel kapcsolatban, amíg az Arsenal kispadján ült. Guardiola az idén levelet írt az angol szövetségnek, amelyről ezt mondta: „Köszönetet mondtam a meccsekért. Majd a Wolverhampton elleni mérkőzés után elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát, aztán már készülhetünk is a Sheffield United ellen.”

Arról van szó, hogy a bajnoki címvédő manchesteri csapat december 27-én, azaz tegnap a Wolverhamptonhoz látogatott, majd december 29-én, 46 órával később a Sheffield United csapatát fogadja, január 1-jén az Everton ellen lép pályára, három nappal később következik a Port Vale elleni FA-kupa párharc, végül január 7-én jön a Manchester United elleni meccs a Ligakupa elődöntőjében. Guardiola szerint az ünnepi menetrend kifacsarja a játékosokat, akik ráadásul nem is lehetnek a családjukkal. A Liverpool még keményebb sorozat közepén tart, november 23-ától január 2-áig, azaz 41 nap leforgása alatt 13 tétmeccsen kellett, illetve kell pályára lépnie, ami lássuk be, már-már embertelen terhelés.

Persze, mondhatjuk, hogy ezek a játékosok – és nyilván az edzők is – busásan megfizetett sportemberek, dolgozzanak meg a hetente folyósított csillagászati összegekért. Sőt abban is van igazság, hogy Guardiola spanyolként és Klopp németként nincs átitatva az angolos hagyománytisztelettel, és amikor a Premier League-be szerződtek, tudhatták, milyen feltételek közé mennek. Mégis, valahol igazuk van, hiszen a futballisták sem robotok. Teszik a dolgukat, hiszen

mennek a meccsek egymás után, de pihenés híján a szervezetük is gyorsabban kopik.

Szóval annak a sok pénznek nagyon is megvan a maga ára.