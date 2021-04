Nem tudom, itthon hány emberhez jutott el a hír, hogy a portugáliai Vilamoura vizein a múlt pénteken Berecz Zsombor megnyerte a finn dingi Európa-bajnokságot, és közöttük mennyien vannak, akik ezt a sikert a helyén tudják kezelni. Attól tartok, hogy az „alaphalmaz” sem túl nagy… Holott a magyar vitorlázó olimpiai számban bizonyult a legjobbnak, és nem csak Európában, hiszen az Eb nyílt verseny volt, a világ­elitből csak az új-zélandiak nem voltak ott a 49 fős mezőnyben. Indult a regnáló olimpiai bajnok, négyszeres vb-győztes brit Giles Scott is, ő lett a második, ám ő is nagyon kikapott Berecztől.

Az Eb tíz futamból állt, mindenki kiejthette a leggyengébb eredményét, s honfitársunk olyannyira kimagaslott a mezőnyből, hogy az utolsó futamon már győztesként el sem indult, neki így a tizedik futam esett ki, a bennmaradó legrosszabb eredménye pedig egy 10. hely volt.

A helyezési összpontszáma így is csak 47 lett, Scottnak 70, a bronzérmes svájci Nils Theunincknek 74 – ez is mutatja, hogy Berecz más ligában játszott.

És most jön az igazán döbbenetes információ: az olimpiára tekintve az Eb-t csak felkészülésnek szánta, a tartalék hajójával indult, amelyre nem a topvitorláját tette fel, hanem az edzésre szántakat!

Még nem szóltunk róla, Berecz amúgy megvédte az Eb-címét, hiszen tavaly ő végzett az első helyen a gdyniai Európa-bajnokságon. 2019-ben a tájfunnal is megküzdve ő győzött az előolimpián, egy évvel korábban pedig aranyérmes lett az aarhusi világbajnokságon is. Ám itthon az a nagy diadala sem igazán lépte át a közvélemény, de még a sportsajtó ingerküszöbét sem: az Év sportolója-szavazáson nem került be az első háromba.

Itthon persze nehéz a fókuszba kerülnie egy vitorlázónak, de a vitorlássportnak is, tenger híján nem lehetünk hajósnemzet. Az olimpiákról azért már összejött nekünk egy bronz, az 1980-as moszkvai játékokon a szakállas Detre ikrek nyerték, de ők is főleg azzal kerültek a középpontba, hogy senki sem tudta, melyikük a Szabolcs és melyikük a Zsolt. Ott van Fa Nándor is, de a föld körüli vitorlázást mégse lehet beszuszakolni a bő kéthetes olimpiai programba. A Majthényi Szabolcs, Domokos András duónak egy időben nagyon jó sajtója volt, no persze 13 vb-címet nem lehetett nem észrevenni – nagy pech, hogy a repülő hollandi az ő idejükben már nem volt az olimpiai műsorban. Sajnos Tokió után a finn dingi is kikerül onnan, legalább még most vegyük észre – és Berecz Zsombort is!