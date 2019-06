Nehéz a szurkoló élete. Ha kedvencei félreértenek valamit, akár verés is lehet a vége a nagy drukkolásnak. Odáig fajultak a dolgok, hogy egyes sportolók személyes sértésnek veszik, ha bántalmazzák őket a szurkolók. Vége az aranykornak, amikor például minden további nélkül fel lehetett lökni egy kerékpárost anélkül, hogy az elégételt vett volna jóindulat fűtötte merénylőjén. Napjainkban már azzal kell szembenéznie korunk sportembereket bántalmazó hőseinek, hogy tetteik méltó jutalmául leeshet nekik egy-két pofon, de egy kiadós letolás mindenképpen.

A néhány nappal ezelőtt véget ért Giro d’Italia kerékpárverseny szép példája volt annak, hogy az út mentén szurkoló százezrek között számos idióta található. A jelentős médianyilvánossággal járó sportesemények az elmúlt évtizedekben kitermelték azt az embertípust, amelynek egyedei

néhány másodperc hírnévért képesek kockáztatni a versenyzők testi épségét.

Így fordulhat elő, hogy a hegyen felfelé pedálozó bringások mellett rendszeresen feltűnnek olyan szurkolók, akik a kerékpár mellett futnak csak azért, hogy a kicsit előrébb haladó kamera közvetítette kép segítségével a tévében láthatók legyenek. Gyakran látni egymás lábában elbotló futkározókat, akiket a kerekeseknek kerülgetniük kell. A Giro utolsó előtti napján Miguel Angel Lopezt sikerült fellöknie egy szurkolónak. A spanyol nem rejtette véka alá lesújtó véleményét, és felkelve a földről néhányat le is kevert a baleset okozójának. Nem helyes, ha az önbíráskodás hívéül szegődünk, de jó érzés volt látni, hogy a sportolóból előbújt a rögtön ítélő bírót és az ítélet-végrehajtót is magában rejtő énje.

Nem valószínű, hogy a magamutogató szurkolók ezreire kellő visszatartó erővel hat majd Lopez pofonosztogatása, de ha csak egyetlen idióta is magába száll, és visszafogja magát, már akkor is hasznos volt a drukkert ütlegelni. Tavaly egy versenyen Vincenzo Nibalit öklelte fel egy néző. Az olasz egyik csigolyája el is repedt, máig fájlalja a hátát.

A nézők egy része valamilyen eltévelyedés nyomán egyszerűen csak szórakozása kellékeként tekint a versenyzőkre. Idén előfordult az is, hogy az egyik kerékpáros szájából tépte ki a kulacsot egy lelkes ereklyegyűjtő. Ha rosszul beragasztott protkóval indult volna aznap a bringás, akkor alighanem a fogsorát is megszerezte volna az élelmes néző. Ebben az esetben is heves versenyzői reakciónak lehettünk tanúi.

Éppen itt volt az ideje, hogy sarkukra álljanak a bringások. Azonban óvatosságra intenénk a mezőny tagjait: amennyiben pumpával esnek neki a publikumnak, biztonsági okokból tartsák fenn a sisakot.