„Milák Kristófról azt hiszik, tehetséges, de nem. Valójában zseni, és Egerszegi Krisztina óta nem volt olyan zseni a magyar úszósportban, mint ő” – jegyezte meg Sós Csaba szövetségi kapitány már a múlt hét végi, margitszigeti Négy Nemzet verseny sajtótájékoztatóján, és azért ez „veszélyes” kijelentés.

Milák a 2017-es budapesti világbajnokságon 17 évesen lett ezüstérmes 100 méter pillangón, 2019-ben a kvangdzsui vb-n ugyanebben a számban csak a negyedik helyen végzett, 200 méter pillangón viszont Michael Phelps tízéves világcsúcsát megdöntve, döbbenetesen nagy idővel, 1:50,73 perccel győzött. Akkor is beírta magát az úszósport históriás könyvébe, ha mást már nem tesz le az asztalra, de bízhatunk benne, hogy még rengeteg aranyat szállít majd a világversenyekről.

Ám ha most ő is azt gondolná magáról, hogy ő zseni, és így tulajdonképpen nem is kellene olyan brutális edzésmunkát elvégeznie, mert anélkül is jönnek az eredmények, az bizony visszaüthet. Meglehet, hogy éppen akkor, amikor a legjobban fáj. Sós Csaba a kijelentését arra alapozta, hogy Milák a felmérőkön „felkészületlenül” is nagy időket úszott, és láthattuk, hogy valóban, így is hihetetlen dolgokra képes.

A koronavírus-járványtól sújtott viszontagságos időszakban 100 méter pillangón 51,14 másodperces idővel győzött, ez jobb, mint amennyivel tavaly a formába hozás csúcspontján lemaradt a vb-dobogóról (51,26). A mostani idejével bronzérmes lett volna. Az persze kérdés, hogy Milák most miért volt felkészületlen, ám a tényt maga sem tagadta.

„Nem volt könnyű ráhangolódni arra, hogy verseny van, de valahogy sikerült. Ha ennek vége, következhet egy kis pihi, szeptembertől pedig magamtól is beleállok, ahogy kell, mert tudom, hogy onnantól nem fér bele több tinglitangli” – bökte ki még pénteken Milák, és talán ő is tudja,

rengeteg olyan zseni van a sport világában, aki végül nem nyert olimpiát.

Visszakanyarodva Sós Csaba kijelentéséhez, Egerszegi Krisztina óta azért úszásban olimpiai bajnok lett Rózsa Norbert, Czene Attila, Kovács Ágnes, Risztov Éva, Gyurta Dániel és Hosszú Katinka is. Gyurta már 15 évesen olimpiai ezüstérmes volt, Londonban világcsúccsal nyerte meg a 200 méteres mellúszást, Hosszú pedig mégiscsak háromszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok (a rövid pályás címei ebben nincsenek is benne), talán ő is több egy tehetséges iparosnál.

Sós Csaba mindenesetre abban zseniális, hogy tudja, a közhelyekre a kutya sem kíváncsi, valami frappánsat kell mondani.