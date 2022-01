Nagyon jó hír olvasható az interjúban ezen az oldalon: Schäfer András a német Bundesligába szerződött. Korábban akadt olyan portál, amely a címében harsogta világgá egy tizenhét éves magyar tehetségről írva, hogy a Bundesligába igazolt, majd a cikkre kattintva kiderült, hogy a szépreményű játékos egy osztrák klubhoz írt alá, ezért nem árt hangsúlyozni: a német Bundesligáról van szó, az öt topbajnokság egyikéről.

Ezen a hasábon is többször szó volt már róla, hogy a múlt nyári Európa-bajnokságot mennyire másként értékeljük mi magunk és a külvilág. Mi hőskölteményként tekintünk rá, mert előbb a hajráig derekasan helytálltunk az akkor még címvédő portugálokkal szemben, megizzasztottuk a világbajnok franciákat, pontot is szereztünk ellenük, majd csaknem megtréfáltuk a saját otthonukban a németeket, és mindössze hét percen múlt, hogy nem ők, hanem mi jutottunk tovább a torna legerősebb csoportjából.

Hősökként tekintettünk a fiúkra, akik kiváló sport­emberi erényeket csillogtatva jobban szerepeltek a vártnál, de hiába számítottunk arra, hogy a külföldi nevesebb klubok rájuk vetik magukat.

Csalódásként éltük meg, hogy a csapatból senki sem került azóta sem legalább egy polccal feljebb, mint amelyen az Eb-t elkezdte, mert nem értettük, hogy a világ a kiesésünk után túllépett mindazon, ami a csoportkörben történt, és kizárólag a továbbjutókra összpontosított. Ott tömörült az igazi elit, körről körre szűkülve, nyilvánvalónak tűnt, hogy ott találják a legjobb futballistákat is.

Ez a csalódottság mostanáig tarthatott. Schäfer András nagy felfedezettje volt tavaly a magyar labdarúgásnak, Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt sérülése miatt nyílt ki előtte a kapu, ő pedig élve a lehetőséggel be is lépett rajta, az Európa-bajnokságon remek teljesítményt nyújtott. Az Union Berlin egész biztosan ott és akkor, nem pedig ősszel figyelt fel rá, a Dunaszerdahely nemigen keltett feltűnést a nemzetközi porondon. A németek nyilván ott is szemmel tartották, Schäfer András a szlovákiai csapatban is jól futballozott, de kellett ez a fél év, hogy meggyőzze a berliniek döntéshozóit.

Elvégre ő magyar játékos, és bár a Bundesliga az egyetlen a topbajnokságok közül, amely rendszeresen szerepeltet magyarokat, közülük csak Sallai Rolandra lehet ráfogni, hogy a magyar közeg nevelte. Éppen ezért is jó hír ez a szerződés: Schäfer András csaknem húszéves koráig itthon pallérozódott, és így került a Bundesligába – végre ilyennel is eldicsekedhetünk.