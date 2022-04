Szombat éjjel a Wembley-ben Tyson Fury a hatodik menetben kiütötte Dillian Whyte-ot, így maradt a Bokszvilágtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnoka, majd megerősítette, hogy részéről itt a vége. A 33 éves Fury életművét górcső alá véve jó néhányan akadnak, akik legyintenek: ha beültetnék az időgépbe, Muhammad Ali, George Foreman vagy Mike Tyson kiütné a galaxisba. Jóval többen viszont úgy vélik, hogy a brit minden idők egyik legjobb nehézsúlyúja, legalábbis az első öt között ott a helye. Pedig 1885 óta válogathatunk, s már a hőskorban olyan héroszok ültek a trónon, mint Jack Johnson és Jack Dempsey, később Joe Louis és Rocky Marciano, aztán jöttek Aliék.

A tekintélyes The Ring magazin Furyt többre taksálja a jelenleg négy vb-övet őrző ukrán Olekszandr Usziknál, és a 2008–2022 közötti pályafutásának mérlege elvitathatatlan: 33 mérkőzés, 32 győzelem, ebből 23 KO/TKO, 1 döntetlen – vagyis veretlenül vonult vissza, a nehézsúlyban eddig ez csak Marcianónak adatott meg.

Fury 2015-ben pontozással simán megverte az akkor már tizenegy éve veretlen Volodimir Klicskót, holott addig a legtöbben csak egy nagyszájú bohócnak tartották. Nagyobbat nem is tévedhettek volna! Viszont a brit nem tudta a helyén kezelni a sikert, a következő évben 180 kilósra hízott (!), önpusztító módon ivott és kokainozott, a Klicsko elleni visszavágója sem jöhetett össze, és elvették a vb-címeit. A fölösleges kilókból bőven maradt, mégis megtalálta a visszautat, három brutális összecsapást vívott Deontay Wilderrel, az első döntetlen lett, majd kétszer lemészárolta a pusztító erejű amerikait. Most pedig a veszélyes Whyte-ot simán elintézte.

Ha bemenne egy kocsmába, ahol nem ismerik, nyilván senki sem merne belekötni a 206 centis, az utolsó meccsére „csak” 120 kilóval mérlegelő emberhegybe, ám azt

senki sem hinné el, hogy a pocakos ember a nehézsúlyú bokszvilágbajnok.

Aki az alkatához képest elképesztően fürge, kiszámíthatatlan, a kesztyűjében mintha dinamitot rejtegetne, és nemcsak adja, hanem állja is a pofonokat. A harmadik meccsükön Wilder a negyedik menetben kétszer is a padlóra küldte, másnak már papot hívtak volna, neki meg sem kottyant. A vége az lett, hogy Fury a ringben dalra fakadt, miközben ellenfelének intézték a kórházba szállítását.

Mert kockás has nélkül is lehet valaki a világ legjobb bunyósa, aki talán tényleg minden időket tekintve is ott van a legnagyobbak között. Sajnálhatjuk, hogy erre nem kapunk több bizonyosságot.