Valter Attila a kerékpársport Real Madridjához szerződött – olvashattuk hétfőn több helyen is ezzel a figyelemfelhívó felütéssel a hírt, miszerint első számú kerékpárversenyzőnk 2023-ban már a Jumbo–Vismában teker, amellyel hároméves kontraktust írt alá.

A királyi gárda a labdarúgásban a BL címvédője, a legrangosabb európai kupasorozat legtöbbszörös (14) nyertese; s ugyan az 1984-ben még Kwantumként alapított, több névváltozáson átesett (egykori Rabobank) holland istállónak nincs ilyen veretes múltja, manapság kétségkívül a spiccen van a sportágban. Fölényesen vezeti a nemzetközi szövetség (UCI) világranglistáját, idén a legtöbb győzelmet számlálja, és ami legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb: ő adja a kerékpársport ékkövének számító Tour de France címvédőjét: a francia körversenyt a múlt hónapban a 25 éves dán Jonas Vingegaard nyerte meg. Itt versenyez a spanyol kör, a Vuelta legutóbbi három kiírásán diadalmaskodó szlovén Primoz Roglic, továbbá olyan nagyágyúk, mint az egyik legjobb egynapos menőnek számító belga Wout van Aert (az idei Tour pontversenyének győztese) és a kétszeres időfutam-világbajnok ausztrál Rohan Dennis is.

Szóval, ilyen társaságba kerül a 24 éves, az eddig a francia Groupama–FDJ-t erősítő Valter, akire igazából a tavalyi Giro d’Italián figyelt fel a közvélemény, amikor három szakaszon át viselhette az összetettben élen állót megillető rózsaszín trikót. Végül 14. lett, a 25 éven aluliak értékelésében pedig hatodik. Idén a Strade Bianchén, az egyik legfontosabb egynapos versenyen negyedik helyezést ért el, ami mutatja, hogy több lábon áll, azonban egyértelműen a hegyimenők közé számít. Az idei Giro egyik hegyi befutós szakaszán is egy negyedik hely volt a legjobbja.

Óhatatlanul felvetődhet mindenkiben, honfitársunkat azért szerződtette a Jumbo, hogy majd Vingegaard-t vagy Roglicot segítse a hegyekben – ilyen szinten ez a szerepkör hiányszakma –, azonban Valter elmondta, alapvetően nem erről van szó, ezt a hollandok is leszögezték neki, hozzáfűzve, hogy látják benne is a potenciált. „Amúgy az is fantasztikus lenne, ha esetleg bekerülnék a Touron induló sorba, és mondjuk Vinge­gaard-t segíthetném hozzá a sárga trikóhoz” – mondta Valter Attila, és azt is elárulta, hogy a Jumbo nem először kopogtatott nála.

Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, de az biztos, hogy ha valaki az RB Leipzigben játszik, és kitartóan hívja a Real Madrid, akkor arra egy idő után már nem lehet nemet mondani.