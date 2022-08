Nincs is szebb a hosszúra nyúlt, sikerekkel gazdagon tarkított sportpályafutásnál. A legismertebb nemzetközi példával élve a nagy tenisz­trió, Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic két évtizeden át, részben még jelenleg is tartó tündöklése örökre az egyetemes sport aranyfejezete marad. A nagy egyéniségek, a nagy korszakok másfelől viszont terhes örökséget hagynak hátra: hatalmas űr tátong mögöttük. Ezt láthatjuk a nemzetközi teniszben is, ami persze nem a mi gondunk.

Ám ez a jelenség a magyar sportban is megfigyelhető. Sokak szerint a magyar férfi- vízilabda azért nem képes egyenesbe kerülni immár tíz éve, mert késett a generációváltás, a londoni olimpián már nem a háromszoros olimpiai bajnok kiválóságokra kellett volna a főszerepet osztani. Csak éppen az ő másfél évtizedes hegemóniájuk alatt a fiatalabbak nem tudtak kilépni az árnyékukból. Kisebb léptékben, egy szinttel lejjebb ugyanez lett Märcz Tamás veszte. A korábbi szövetségi kapitány tépelődött, hogy a Tokióban szerzett bronz­érem után rászánja-e magát a drasztikus fiatalításra, végül mégis inkább a rutinos pólósoknak szavazott bizalmat a hazai vb-n. Az eredmény ismert. Kudarc, ami magával rántotta a kapitányt.

Az elmúlt bő két évtized alapján első számú sikersportágunk, a kajak-kenu ugyanezzel a problémával küzd. Kozák Danuta és Csipes Tamara sikerei nyomasztóan hatnak az őket követő korosztályra. Lucz Dóra például nemzetközi szinten is kiemelkedő adottságú kajakos, ám az olimpiai számokban nem igazán tudott érvényesülni, nem vált kihagyhatatlan taggá az olimpiai érmet és így a befektetett munka hosszú távú megtérülését garantáló négyesben, ezért 27 évesen úgy döntött, befejezi a pályafutását. A nála is fiatalabbak pedig testközelből, a mindennapos edzések során nem tapasztalhatták meg, mitől is extra klasszis Kozák és Csipes.

Az utánpótlás-világversenyeken szerzett temérdek érem félrevezető, az ifjak a felnőttek között szembesülnek kijózanítóan a lemaradásukkal.

Kopasz Bálint szenzációs győzelmeit leszámítva, ne szépítsük, kudarc a magyar válogatott múlt heti vb-szereplése. Csak soha nem tapasztalt két eredményt kiemelve, ötszáz méteren női párosunk nem jutott döntőbe, a négyes csupán hatodik lett. Hüttner Csaba szövetségi kapitány kényszerből most kapkod, a jövő heti Eb-re a válogatókon elért eredményeket felrúgva új egységeket alakít. Ám már most borítékolhatjuk, az igazi megoldást Kozák és Csipes visszatérése jelenti majd jövőre. Egyúttal elodázva a problémát.