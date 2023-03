A hat meccsen összeszedett két piros lap után egyértelműen bizonyságot nyert a tény a 20 éves labdarúgónál, hogy ha korábban nem is, de

esetében a 73. percben mindenképpen indokolt a (le)cserélés.

A mezőkovácsházi U19-es csapat renitens játékosának ugyanis a 74. minutum kritikus időszaknak számít. Akkor leszáll a lila köd, jön a megfékezhetetlen dühkitörés, és nincs ember a pályán, aki megálljt parancsolna neki. Igaz ez a síp mesterére is.

Az ügy tavaly novemberre nyúlik vissza, ám az MLSZ Békés Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága az idei első ülésén döntött arról, milyen büntetésben részesítse a kiállított ifjúsági futballistát. A fiatal rovásán az szerepel, hogy „a Tótkomlós elleni mérkőzésén annyira megfeledkezett magáról egy sérelmezett esetnél, hogy a cipőjét dobta a játékvezető felé, majd miután elvétette, közelről nyállal már nem hibázott”. Lehet, hogy a bíró sporttárs így járt jobban, mert fizikai bántódása nem esett, ellenben a testnedvből fakadó szennyeződés mentálisan és morálisan is súlyos tettként bírálandó el. Ennek ismeretében a 2023. május 31-éig érvényes, minden, labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől szóló eltiltás nem tűnik elrettentő erejűnek. Ha ehhez hozzávesszük, hogy emberünk a tavaszi szezonban még játszhat is (az utolsó fordulót június 4-én rendezik), akkor igazán nem mondható súlyosnak a büntetése. Ettől persze még lehet jogszerű, sőt minden bizonnyal az is.

Utánpótláskorú sportolók esetében a fegyelmezés módjának és mértékének mindig nagyobb a súlya. A nevelő célzat fontos tényező, nem feledve a másik oldalt, ebben az esetben a játékvezetőét. Szerencsésnek vallhatják magukat azok a vármegyék, amelyekben a toborzó eredményeként tucatnál is többen jelentkeznek sípmesternek, ám elgondolkodtató, hogy akad olyan régió, ahol egy év alatt csak három új bíró csatlakozik az egyre inkább apadó játékvezetői testülethez. Nem kétséges, hogy ebben vaskos szerepet játszik a fegyelmi helyzet romlása. A probléma rég múltra visszanyúló, és szorosan összefügg társadalmi kérdésekkel. Ahogyan sokszor a tanárok nem bírnak a visszabeszélő, tiszteletlen diákokkal, úgy az edzőknek is éppen elég problémájuk akad a magukról túl sokat gondoló ifjakkal.

Az ezúttal három hónapra eltiltott játékos szezonbeli másik piros lapját ugyancsak a 74. percben kapta. Számmisztika? Lehet. Május 31-éig elmélkedhet rajta, feltéve, ha komolyan veszi magát és becsüli a társait.