A múlt hét végén túlestünk az augusztusi budapesti világbajnokságra épített Nemzeti Atlétikai Központ tesztversenyén, és a 128. magyar bajnokság tapasztalatai alapján állíthatjuk, hogy a bő egy hónap múlva leesik majd a hozzánk érkező versenyzők álla. Az csak egy dolog, hogy a létesítmény edzőközpontjából, ami a bemelegítések színhelye, elektromos kocsikkal szállítják az atlétákat egy impozáns, 168 méter hosszú, egypilonos, ferde kábeles gyalogoshídon a Ráckevei-Duna fölött – a stadion Ferencvároshoz tartozik, az edzőközpont viszont Csepelhez.

Az edzőközpontban világviszonylatban is ritkaságnak számító, télen-nyáron használható fedett dobókörök állnak, ahonnan a kalapácsvetők és diszkoszvetők is ki tudják dobni a szerüket a nyitott füves területekre, melyek ráadásul a futópályán kívül találhatók, nem pedig a 400 méteres körön belül. (Abból bizony éles versenyeken is sok baleset történt már, hogy gyanútlan versenyzők közé csapódott a szer…) Az pedig még bónusz, hogy a dobókörök és a gerelyhajító-nekifutók több irányban is használhatók az aktuális szélviszonyoknak megfelelően. S az sem véletlen, hogy a futópálya az edzőközpontban ugyanúgy van tájolva, mint a stadionban.



Ám a legnagyobb szám a borítás, az a Mondo, amit „a világrekordok vörös szőnyegének” is neveznek. A tokiói olimpián ilyen borításon döntötte meg a norvég Karsten Warholm a férfi 400 méter gát, az amerikai Sydney McLaughlin pedig a női 400 gát világcsúcsát. Ám lehet, hogy a Nemzeti Atlétikai Központban még jobb lett a borítás, a keménységének és ruganyosságának még ideálisabb kombinációját sikerült eltalálni. Az országos bajnokságon ugyanis 118 egyéni csúcs dőlt meg, zömmel a futópályán. Döbbenetes adat, s külön említsük meg, hogy a férfi 1500 méteres síkfutás tizenöt fős mezőnyéből tizenketten életük legjobb időeredményét érték el.

Így már eltöprenghetünk azon, vajon a vb-n hány világcsúcsot látunk majd.

Az országos bajnokságra a két nap alatt valamivel több mint ötezer néző látogatott ki a Nemzeti Atlétikai Központba, de a 35 ezer fős befogadóképességű stadionnak olyan jó az akusztikája, hogy ennyien is remek hangulatot teremtettek. Amikor az M4 Sport kamerája előtt erről kérdezték, az egyik versenyző megilletődve mondta: libabőr.



Az augusztus 19–27. között megrendezendő világbajnokságra már több mint 220 ezer jegyet vásároltak meg, s egyelőre elképzelni sem tudjuk, akkor mennyire leszünk libabőrösek, amikor a vörös szőnyegen a földkerekség legjobbjait fogadjuk.