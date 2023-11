Huszonhat évet átölelő korszak zárult le Pars Krisztián életében azzal, hogy a hónap elején megkapta az utolsó fizetését a szombathelyi Dobó SE-től; és olimpiai bajnokunk vasárnap keserűen nyilatkozta, hogy bizony nem ilyen búcsúra számított. Holott váratlan fejleményről nem beszélhetünk, a klub június végén közölte a 41 éves kalapácsvetővel, hogy az idén lejáró szerződését már nem újítja meg. Illetve hagyott egy „kiskaput”: a kontraktus meghosszabbításához Parsnak egy, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség versenynaptárában szereplő viadalon 74 métert kellett volna dobnia.

A 2012-es londoni olimpián 80,59 méterrel diadalmaskodó Pars Krisztián egyéni csúcsa 82,69 méter, még 2014-ben érte el, 2015-ben viszont már nem jutott túl a 80-on, abban az évben 79,91 lett a legjobbja. Utána aztán évről éve egyre távolabb került a 80 méteres szalagtól, 2020-ban 75 méter alatt maradt, idén pedig csupán 70,91-ig jutott; s ez kevés volt ahhoz, hogy augusztusban dobókörbe léphessen a budapesti vb-n. A nemzetközi szövetség pontérték rangsorában a legjobb hat magyar kalapácsvető közé sem tudott bekerülni.

Ha csak a szépet nézzük, Pars Krisztiánnak parádés a pályafutása, amely 1999-ben az ifjúsági világbajnokság megnyerésével indult, a csúcs természetesen a londoni olimpia aranya,

de két Eb-n is a dobogó legfelső fokán állt (2012, 2014), a világbajnokságokról két ezüstje van, (2011, 2013), és ne feledkezzünk meg a két olimpiai negyedik helyéről (2004, 2008) sem. Ám ebbe a pályafutásba, leírni is döbbenetes, tizenhat komoly műtét is beletartozik, legutóbb október végén versenyzőnk deformálódott talpélét hozták helyre. Nemcsak az idő múlása, hanem a temérdek operáció is gátat vetett annak, hogy ott maradjon a legjobbak között.

Kalapácsvetésben a szer 7,26 kilogrammot nyom, mindannyiunknak van fogalma arról, hogy ez mennyi is, és ezt a kalapácsot kell a hétköznapi ember számára felfoghatatlanul messzire, legalább 75 méterre elhajítani, hogy valaki az elit tagja legyen. Az emberi test bonyolult szerkezet, és ha nem működik óramű pontossággal, nincs a helyén minden fogaskerék, akkor esély sincs rá, hogy a kalapácsvetés bonyolult mozgássora ideálisan összeálljon. Pars Krisztián azonban továbbra is dacolni akar minden nehézséggel, mert bízik benne, hogy még az év végén újra edzésbe állhat, és immár csak magára számítva megcélozza a párizsi olimpiai részvételt. A Dobó SE pályáját és minden felszerelést egyébként továbbra is használhatja, ám ezután egészen más lesz belépni a kapun.