Az a rossz hírem, hogy halvány sejtelmem sincs róla, mi történik újabban a Paks futballcsapatánál. Viszont az a jó, hogy ezt nem is nekem kell tudnom. Engem nem ezért fizetnek. Más szórenddel és megközelítésből: nem engem fizetnek érte.

A tényeket mindamellett érdemes rögzíteni. A bajnokság 16. fordulójában, tehát majdnem féltávnál, tavaly decemberben a gárda 3-2-re legyőzte a Ferencvárost, ezzel listavezetőként négy pont előnnyel ugrott meg a címvédőtől. Amellyel szemben jelenleg, 29 kör után 15 pont a hátránya, és zsinórban elveszítette a legutóbbi öt mérkőzését. Ezzel a hónap sereghajtója. Diósgyőrben és a Groupama Arénában, illetve hazai pályán az Újpesttől és a Fehérvártól egy-egy góllal persze ki lehet kapni, önmagában

egyik sem tragédia, de négyszer egymás után már sok.

A Puskással szemben szombaton elszenvedett 5-0, a teljes összeomlás pedig sokk.

Bognár György vezetőedző mégis szinte derűs nyugalommal, már-már a kívülálló távolságtartásával mondta, egyenest bele a kamerába: „Most érkeztünk meg a mélypontra, ennél lejjebb már nem tudunk menni, kikaptunk, helyzeteink nincsenek, formán kívül vagyunk. Talán még jól is jött ez a pofon.”

Kérdés, ebből Pakson hányan merítettek vigaszt, de a tréner bizonyára tudja, minimum tudni véli, mit beszél, hiszen számára nem ismeretlen az efféle helyzet. Hogy más előtt se maradjon az, elevenítsük fel a másfél évvel ezelőtt, az MTK-nál történteket! A csapat, Bognárral a kispadon, repülőstartot vett az NB II-ben, hét forduló után hat győzelemmel és egy döntetlennel, 30-9-es gólkülönbséggel. Majd pedig, minden látható ok, előzmény nélkül, feneketlen gödörbe szédült. A következő hat meccsén csupán két döntetlent kapart össze négy vereség mellett, 5-14-es gólkülönbséget produkált, visszacsúszott ötödiknek, hatpontnyira a még feljutást érő második helytől.

Bognár György ekkor közös megegyezéssel távozott. (Persze, milyen megegyezés az, amelyik nem közös, de ezt most hagyjuk!) Az edzőváltás után az MTK rögvest magához tért, 6-2-re tarolt Soroksáron, és a szezon végén másodikként, hat pont előnnyel a harmadik Ajka előtt, feljutott az élvonalba.

Bogeszt most nem fogják meneszteni, ez hiba is lenne. Hiszen a Paks akár még ezüstérmes is lehet. Ha visszatérnek az életfunkciói. Kérdés, Bognár tudja-e, ilyenkor mi a teendő. Mert bár volt már hasonló szituációban, de akkor nem kapott esélyt, a megoldást csak az utódja találhatta meg.