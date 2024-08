A Vasas labdarúgói már szerepeltek a hét során ezen a hasábon. Csak emlékeztetőül: a csapat Angyalföldön kikapott a hétfő esti bajnokin a másodosztály egyik újoncától, a Tatabányától, ami önmagában nem nagy szenzáció, ám a vezetőedző, Gera Zoltán nyilatkozata több mint figyelemre méltó volt. Egész pontosan azt mondta, hogy az ellenfél játékosai alázatból az övéi fölé nőttek, amivel arra célzott, hogy mindenben jobbak voltak, amihez a labdarúgásban elegendő a puszta akarat.

Nem tudhatjuk, hogy Gera Zoltán hétfőn este sejtette-e, hogy a Vasas vezetőedzőjeként ez volt az utolsó nyilatkozata. Szerdán jelent meg a klub közleménye, amely szerint közös megegyezéssel szerződést bontottak vele, azaz lényegében fél év jutott neki a februári érkezése óta. Azóta megszólalt Nagy Miklós klub­igazgató, aki így indokolta a döntést: „A szakmai munkának a nyilvánosság előtt zajló mérkőzéseken kívül számos más, komplex területe is van, többek között az edzésmunka, az erőnlétfejlesztés, fiatalok egyéni képzése. Mint az élet minden területén, itt is voltak olyanok, amelyekkel elégedettek voltunk, és olyanok is, melyekkel kevésbé. De úgy gondolom, hogy ezek nem tartoznak a nyilvánosságra. Mindvégig korrekt volt a munkakapcsolat, és korrektül is váltunk el.”

Arról nincs szó, hogy a vezetés miért csak most döbbent rá azokra a hiányosságokra, amelyekkel kevésbé lehetett elégedett,

miért engedte, hogy Gera Zoltán irányítsa a teljes nyári felkészülést, majd kapott még négy meccset is a bajnokságból, ha egyszer a szakmai munka komplexitásán belül komoly kifogások merültek fel, de ebbe nem érdemes belebonyolódnunk. Jóval érdekesebb az, hogy a 2019. december 20-án történt tulajdonosváltás és a sportigazgató regnálásának a kezdete óta négy és fél év telt el, és ebben az időszakban heten kapták meg az angyalföldi kispadot, közülük egyedül Kuttor Attila élvezte legalább egy éven át a bizalmat, a többieknek annyi idő sem jutott.

Könnyen lehet, a Vasasnál mégsem az edzőkben van a hiba, ennyien nem lehetnek alkalmatlanok. Ám ha mégis azok lennének, akkor annak az alkalmatlansága is felvetődhet, aki ezt a sok alkalmatlant kiszemelte és szerződtette. Azé, akinek a hosszú távú koncepció kidolgozása a feladata, mert az eredménytelenség nagyon is azt sugallja, hogy nincs koncepció, vagy ha mégis van, akkor az nem működik. Nyilván senkitől sem várható el, hogy saját magát kirúgja, de a felelősség folyamatos áthárítása enyhén szólva is aláássa a hitelességet.