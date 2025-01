Hazánk a tízmillió szövetségi kapitány országa. Már az is közhely, hogy hogy ezt közhelynek tekintjük, de ettől még büszkék vagyunk rá. És egy kicsit szégyelljük is – mert szeretjük ellentétes kettősségekben értelmezni a világot. A tízmillió szövetségi kapitány természetesen mind meg van győződve róla, hogy a többi talán még kóklernek is gyenge. Ebből eredően kicsit röstelli is mind a tízmillió, hogy kontárokkal van körülvéve. Ez a felismerés is a hozzáértésből fakad. A magyar hozzáértésből, ami mindenre kiterjed. Sőt mindenre is.

A tízmillió szövetségi kapitány elsősorban a futballválogatott ügyeiben érzi magát otthon, de szerénytelenség és logikátlanság volna elhallgatni magunk elől, hogy nincs olyan sportág, amiben hasznossá ne tudnánk tenni magunkat, ha a nemzet legjobbjaiból a legtöbbet kell kihozni.

Korunk hőse az ember, aki a közösségi média felhasználójaként saját energiáival táplálja a világot behálózó gépezetet, aminek egyszerre lelkes híve és elkeseredett rabszolgája. A közösségi média sajátossága, hogy fokozza a mindenhez értés érzetét, egyben megadja annak lehetőségét is, hogy mindenki megoszthassa mérhetetlen tudását a többiekkel. Egykor ez a boldogság csak a tudomány olyan fellegváraiban adatott meg az embereknek, amit kocsmának nevez a köznyelv. Amikor ittas emberek egyszerre magyaráznak, az maga az információs robbanás.

A közösségi média megteremtette a lehetőségét annak, hogy a képzelt szakértelem határtalanul és akadálytalanul áramolhasson. Kontárok, félbolondok, önjelölt próféták, botcsinálta guruk úgy hintik tanaikat, mint bolond pék a lisztet. A tízmillió szövetségi kapitány jelentős része influenszernek állt, és még inkább tudja a frankót, mint korábban. Az amatőr sportoló egyik sajátossága, hogy egy idő után szakértőnek kezdi gondolni magát. Tíz-húsz éve egy hobbisportoló néhány komolyabb távú erőpróba után kezdte azt érezni, hogy meg kell osztania tudását sporttársaival.

Manapság már az első lépések megtétele közben is osztják az észt az önjelölt szakértők. Még egyszer sem lett sáros a cipőjük, de már el tudják mondani, hogy például egy futónak mit érdemes ennie, mennyit kell edzenie, melyik csuklóján kell viselnie az órát, ha szédületes tempóban akar fejlődni. Már nem kérdések fogalmazódnak meg az első lépésekkel küzdőkben, hanem kész válaszokkal indulnak neki az első háztömbkerülésüknek. Bízzunk benne, hogy határtalan tudásukkal nem állnak meg a kocsmánál pihegni, mert abból verekedés lesz.