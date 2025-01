Vasárnap Fucsovics Márton nélkül kezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open. A magyar teniszező a selejtező második fordulójában esett ki, s a 2017-es Roland Garros óta először nem lesz ott egy Grand Slam-verseny főtábláján. Hosszú jó sorozat megszakadásakor mindig hozzáállás kérdése: ünnepeljük a szép eredménysort, vagy csalódást, netán szégyent kiáltunk, s földbe tiporjuk a sportolót, miután hozzászoktunk tőle a jóhoz? Fucsovics Márton ugyanis az állandó jelenlétével elérte ezt, s a sorozatát illetően két tényt nem árt leszögezni.

Fucsovics Márton a spanyol Rafael Nadal ellen játszik a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi tenisztornája egyes versenyének első fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2024. július 28-án. Rafael Nadal 6:1, 4:6, 6:4-re győzött

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Talán sokan elfeledkeztek már róla, de amikor a nyíregyházi születésű teniszező 2016-ban először Grand Slam-torna főtábláján játszhatott, tizenhárom éves várakozásnak vetett véget, ami alatt egyáltalán nem szurkolhattunk hasonló szinten magyar férfi teniszezőnek. S utána is még éveken át Fucsovics volt az egyetlen reményünk, aki a 2017-es wimbledoni versenytől kezdve egymás után huszonkilenc Grand Slam-tornán szerepelt, s mindeközben akadt néhány nagy menetelése is, amelyek közül a legszebb emlék a 2021-es wimbledoni negyeddöntő.

De önmagában már a huszonkilences sorozat is megsüvegelendő teljesítmény. Csak a tisztán látás kedvéért: férfi teniszben mindössze öt játékos akad az idei Australian Open előtt, aki ennél hosszabb aktív sorozattal rendelkezik, azaz régebben hagyott ki Grand Slam-versenyt, mint Fucsovics Márton.

Nem sokon múlt egyébként, hogy életben maradjon Fucsovics sorozata: három helyen. Ha ennyivel előrébb áll a ranglistán a rajtlista elkészítésekor, akkor nem is kellett volna elemezni a selejtezős esélyeit, mert alanyi jogon főtáblás lett volna. Ehelyett a melbourne-i kvalifikációban belefutott a húszéves portugál tehetségbe, Henrique Rochába, aki ugyan még mögötte áll a rangsorban, de néhány hónapja már top 10-es játékost vert Casper Ruud személyében.

Fucsovics Márton a világranglista alapján továbbra is az automatikus Grand Slam-főtáblás szereplés lehetőségének határán mozog, lehet még számára visszaút a legnagyobb versenyekre. De ha esetleg nem lesz, akkor is becsüljük meg, amit a XXI. század eddigi legjobb magyar férfi teniszezője az elmúlt években letett az asztalra. S becsüljük meg azt is, hogy most nem kell éveket várnunk a hazai utódra. Az Australian Openen szurkolhatunk Marozsán Fábiánnak, aki a következő években túl is szárnyalhatja Fucsovicsot.

De azzal Marozsán van leginkább tisztában: Fucsovics nem helyezte alacsonyra a lécet.