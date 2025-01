Most minden Kerkez Milossal van tele. Érthető, hiszen a Bournemouth magyar válogatott védője nagyszerűen teljesít a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben, csapata legjobbjai közé tartozik hétről-hétre, az ősszel egyre gyakrabban és egyre több helyről lehetett hallani, hogy a PL legjobb csapatai érdeklődnek iránta, jelenlegi kenyéradója pedig a napokban, mondhatni, az utódlásáról is gondoskodott, így senkit sem érne váratlanul, ha már januárban klubot váltana. Hallani a Liverpool – állítólag lanyhuló – érdeklődéséről, de állítólag a Manchester United lehet a befutó, ami azért is nagy szám lenne, mert a világ egyik leghíresebb klubjában még sohasem szerepelt magyar futballista, az amerikai-magyar kettős állampolgárságú, amerikai válogatott Tim Howard sem sorolható ebbe a kategóriába.

. Kerkez Milos (j) a bosnyák Amir Dedic a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában játszott Magyarország - Bosznia-Hercegovina mérkőzésen a Puskás Arénában 2024. szeptember 10-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: mti

Különös módon Kerkez Milos kirobbanó szereplése okozhat némi fejtörést Marco Rossinak.

A bal oldali védő posztján az ősszel a klubjában és a válogatottban is remekelt a felcsúti Nagy Zsolt is, márpedig a szövetségi kapitány korábban azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy ez a két futballista egyszerre a kezdőcsapat tagja legyen. Olyan dilemma ez a számára, mint tavaly az Európa-bajnokság előtt a kapuskérdés volt, amikor arról kellett döntenie, az RB Leipzigban parádézó Gulácsi Pétert vagy a Ferencvárosban káprázatosan védő Dibusz Dénest állítsa-e a kapuba – itt még nyilvánvalóbb volt a választás kényszere, hiszen két kapust tényleg nem lehet egyszerre betenni a csapatba.

A kontinenstornán végül Gulácsi Péter kapott bizalmat. Állítólag az szólt mellette, hogy ő mégis csak egy topligában, a német élvonalban teljesített kitűnően, Dibusz Dénes pedig a közepes szinten jegyzett magyar bajnokságban. Persze, ha tényleg így volt, akkor most egyáltalán nincsen min különösebben gondolkodni, hiszen mint már volt szó róla, Kerkez Milos karrierje a világ legerősebb ligájában épül látványosan, Nagy Zsolt pedig „csak” a Puskás Akadémiában jeleskedik.

Ezzel együtt ezt a helyzetet meg kell oldania az olasz mesternek, akinek ez nyilván kellemes gond, hiszen így már két poszton a minőség vetekszik a minőséggel, két poszt is van, amelyen nem tud rosszul dönteni. A válogatottat az erősítené, ha mondjuk Szoboszlai Dominiknak, Willi Orbánnak vagy Varga Barnabásnak is lenne számottevő versenytársa, hiszen ha bármelyikük kiesik mondjuk sérülés miatt, a csapat azt nem sínylené meg, ám egyelőre itt még nem tartunk. Egyelőre örülhetünk, hogy legalább két ilyen erős posztunk van, a többit pedig majd meglátjuk.