Mi hiányzott a Roland Garros-bravúrhoz Marozsán Fábiánnak és Fucsovics Mártonnak?

Fucsovics Márton volt közelebb a bravúrhoz. Nem ő volt az esélyes a Roland Garros második fordulójában Tommy Paul ellen, de szóltak mellette érvek. A korábbi két Tour-szintű meccsüket Fucsovics nyerte, s vele ellentétben Paul az első fordulóban döcögősen kezdett.

Az ausztrál Tristan Schoolkate Fucsovics Márton ellen játszik a francia nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a párizsi Roland Garros Stadionban 2025. május 25-én

Fotó: Teresa Suárez

A mérkőzés előrehaladtával pedig egyre jobban bizakodhattunk: Fucsovics kétszettes előnybe került, ilyen állásból pedig korábban csak a jelenlegi világelső, Jannik Sinner ellen vesztett mérkőzést. A 2023-as Australian Openen Sinner hengerelt a további játszmákban, most viszont volt esélye Fucsovicsnak, adogatott is a továbbjutásért, de hiába került a győzelem kapujába, végül kiesett egy fizikailag mindkettejük számára nagyon megterhelő meccsen. Fájó vereség, s még inkább az lehet, ha Tommy Paul hasfalsérülése miatt esetleg visszalép a következő fordulótól. Ugyanakkor a teniszben nem ritka, hogy valaki nem tudja kiszerválni a meccset, s végül kikap, éppen egy nappal Fucsovics előtt járt ugyanígy a Roland Garroson egy korábbi Grand Slam-bajnok, Danyiil Medvegyev is.

Marozsán Fábián reálisan látta a lehetőségeit. Nem ő volt az esélyes a Roland Garros második fordulójában a címvédő, Carlos Alcaraz ellen, de a spanyol elleni két évvel ezelőtti római csodagyőzelme után könnyebb reménykedni abban, hogy Marozsán – újra – legyőzheti Alcarazt. A magyar teniszező egy szett megnyerését tűzte ki célul, s ezt teljesítette is, aztán Alcaraz megmutatta, hogy miért a világ egyik legjobbja: a spanyol űrteniszével nagyon kevés teniszezőnek lett volna esélye.

Az első forduló viszonylag kedvező sorsolásával mindkét magyar teniszező élt, a második kör viszont rávilágított arra, hogy mitől más a Grand Slam-tenisz, mint a két nyert szettig zajló mérkőzések. Fucsovics esetében ez talán nyilvánvalóbb: neki a két játszma megvolt, egy kisebb tornán újra legyőzhette volna Pault. A magyar teniszezőnek nagyon sokat jelentett volna ez a siker, ahogy próbál visszakapaszkodni a legjobb száz közé. Marozsán újra megmutatta, hogy a világ legjobbjaival is felveszi a versenyt, s egy kisebb tornán egy szett elvesztése közelebb sodorja az esélyest a búcsúhoz, mint a számukra egyébként is legfontosabb Grand Slam-tornákon.