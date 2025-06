A FIFA öngólt lőtt a klubvilágbajnokság érdekében

Ez lenne a FIFA szerepe: a válogatott futball megőrzése a labdarúgás klubok felé eltolódott világában, s nem csak romantikus okokból: bár most a klubvilágbajnoksággal erőlködik, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfontosabb versenye a nemzeti csapatok világbajnoksága, amely a világ legnézettebb sporteseménye. Bármennyire is borsosak lesznek a jövő évi futball-vb jegyárai, a torna népszerűsége miatt garantálható, hogy még a felhígított, negyvennyolc csapatos világbajnokság mérkőzései is rendre tömött lelátók előtt zajlanak majd. Ehhez képest a klubvilágbajnokság előtti napokban szinte lasszóval kell fogni a nézőket, hogy a nyitómeccset szégyenszemre ne harmadház előtt játssza az Inter Miami és az Al-Ahli.