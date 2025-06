Hosszú Katinka a trónjait elfoglaló csodaúszó szemében egy legenda

Megtörtént a teljes korszakváltás, hétfőn elesett Hosszú Katinka utolsó világcsúcsa is. A kanadai Summer McIntosh 200 vegyesen 2:05.70 perces idővel csapott a célba, ezzel 42 századot javított Hosszú tíz évet megélt, a 2015-ös kazanyi világbajnokságon úszott világrekordján (2:06.12). Ez volt a Katinka-korszak utolsó állva maradt bástyája: volt idő, amikor elképzelhetetlen volt, hogy bárki a közelébe férkőzhet vegyesúszásban. Hosszú sikerkorszaka szűken véve 2013-tól 2019-ig tartott, mialatt nem az volt a kérdés, hogy nyer-e, csupán az, hogy mennyivel. Ebben az időszakban a két vegyes számban, 200 és 400 méteren egyaránt győzött olimpián, zsinórban négy világbajnokságon, és mindkét számban úszott világcsúcsot is.

Mostanra Summer McIntosh minden téren elfoglalta a trónját. A még mindig csak 18 éves kanadai úszó igazán a 2022-es budapesti világbajnokságon robbant be, amikor a címvédő Hosszú Katinkát legyőzve 200 és 400 vegyesen is megszerezte az első vb-aranyait. Azóta minden évben ledöntötte a magyar klasszis egy-egy csúcsát. 2023-ban McIntosh volt az, aki elvette Hosszú legendás világrekordját 400 vegyesen, amivel győzött a riói olimpián, 2024-ben ő nyerte meg a párizsi olimpián mindkét vegyes aranyat, amit korábban Katinka birtokolt, most pedig az utolsó Hosszú-világcsúcs is a kanadai csodaúszóé lett.

A későbbi győztes kanadai Summer McIntosh a női 400 méteres vegyesúszás döntőjében az úszók rövidpályás világbajnokságán a Duna Arénában 2024. december 14-én

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

Vannak sportolók, akikre azt mondjuk, hogy istenadta zsenik, és vannak azok, akik vasakarattal nőttek a világ fölé. Hosszú Katinka az utóbbiak közé tartozott. Ne értse félre senki, csodálatos tehetség volt, különben nem lehetett volna már 2009-ben, húszévesen világbajnok. Ugyanakkor az is tény, hogy csak akkor vált a vegyesúszás korszakos királynőjévé, amikor Shane Tusup irányításával megszállottan edzett, nem véletlenül akkoriban aggatták rá az Iron Lady nevet is.

McIntosh más. Ő olyasfajta zseni az úszásban, mint a futballban Messi, a zenében Mozart, vagy nekünk, magyaroknak Milák Kristóf, hogy leragadjunk az M-kezdőbetűs neveknél. Amikor még csak 15 éves volt, és legyőzte Hosszút a budapesti vb-n 2022-ben, maga Katinka fogalmazott róla úgy, hogy gyönyörűen úszik. Meg is jegyezte, hogy már olyan fiatalon olyan részidőkre volt képes, mint ő a csúcson.