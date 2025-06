Oktalanság lenne Kerkeztől a kockázat

Marco Rossi nem ment bele a részletekbe, nem indokolta meg, hogy Kerkez Milos és Varga Barnabás miért nem lehet ott a pályán a svédek ellen. Elkente annyival, hogy különböző okokból, de ennél többet nem árult el, és ezzel szélesre tárta a kaput a találgatások előtt. Azon pedig betódult minden, például az a hír is, hogy Kerkezt csütörtökön egy 17.30-kor induló magángép repítette Liverpoolba, hogy az utolsó egyeztetésen vegyen részt a szerződésének aláírása előtt. Az angol sajtó is arról írt, hogy a 21 éves balhátvéd a liverpooli ügylet miatt hagyja ki a svédek elleni találkozót, a magyar válogatott védője orvosi vizsgálaton is részt vesz a napokban a Vörösöknél.

Kerkez Milos (b) és Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. június 3-án. A magyar csapat június 6-án Svédország válogatottját fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Azerbajdzsán együttese ellen Bakuban lép pályára

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Ehhez képest az M4 Sport csütörtökön délután készült videójában azt láthatjuk, hogy Kerkez Milos Telkiben, a pálya szélén ülve nézi a válogatott edzését, azaz hacsak nem képes két helyen megjelenni egyszerre, akkor nyilván nem utazott el Liverpoolba. Ami persze nem jelenti azt, hogy nem is fog. Varga Barnabás esetleges átigazolásáról nem még csak suttogásnyi pletykát sem hallani, így ő alighanem sérült, Kerkez Milos esetében viszont alighanem jó helyen keresgél az, aki a hiányzásának az okát keresi.

Gyökeres Viktor, pontosabban Viktor Gyökeres esete vélhetően annyiban különbözik Kerkezétől, hogy ő el sem ment a svéd válogatott edzőtáborába. A mi sajtónkat körbejárta a vélekedés, hogy kényelmetlen lenne számára a magyarok ellen pályára lépni, de ha jól belegondolunk, akkor ennek nincsen semmi értelme. Gyökeres nem magyar, csak magyar származású, a nagyapja vándorolt ki Magyarországról, az apja, Stefan Gyökeres már Svédországban született, ahogy Viktor is, aki nem is beszéli a nyelvünket, sohasem vallotta magát magyarnak, és sohasem volt célja a magyar válogatott.

Kisebb sérüléssel bajlódik, ezért nem jött most Budapestre, és nyugodtan hozzátehetjük, nem akart kockáztatni. Ahogyan Kerkez Milos a Liverpoollal, ő szintén egy, a Premier League elitjébe tartozó klubbal vagy az Atlético Madriddal – ellentmondóak az erről megjelenő hírek – kötheti meg élete talán legfontosabb szerződését, ostobaság lenne részükről bevállalni egy súlyos sérülés veszélyét, különösen egy olyan meccsen, amelyen a presztízsnél nincsen nagyobb tét.