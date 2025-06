Pécsi Ármin nem Gulácsi Péter

Vártuk, hogy a Liverpool végre bejelentse Kerkez Milos szerződtetését, hiszen a legbennfentesebb informátorok szerint is már napok óta sínen van az ügy, apró részletek pontosítása lehet még hátra, és bekövetkezhet az, amiről néhány éve még csak nem is álmodoztunk: két magyar válogatott futballista is tagja lehet a világ legerősebb bajnokságában, a Premier League-ben aranyérmes csapatnak. Aztán jött is a hír Liverpoolból, de nem Kerkez Milosról, és ez a váratlansága és a tartalma miatt is bombaként hatott: a klub öt évre szerződtette a Puskás Akadémia 20 éves kapusát, Pécsi Ármint.

Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia FC (fent) és Nicolas Stefanelli, a Fehérvár FC játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Puskás Akadémia FC–Fehérvár FC mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2025. április 26-án

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Azaz nem két, hanem három honfitársunk is ott lehet majd idővel az Anfield Road gyepén, ha minden ideálisan alakul. A három eset természetesen más, hiszen Szoboszlai Dominik már alapembere a bajnokcsapatnak, Kerkez Milos is komoly PL-tapasztalatokkal a birtokában érkezhet, és nyilván megkapja a lehetőséget, Pécsi Ármin viszont egyelőre annyira ismeretlen, és emiatt annyira sokkolta a Liverpool és az angol futball híveit, hogy a hétvégén a neve az ötödik legkeresettebb lett az interneten a világ összes labdarúgója között, és természetesen csupán egy lesz a második számú kapus posztjáért harcolók között, a brazil Alisson Becker helye a kezdőben jelenleg megkérdőjelezhetetlen.

Ha valakinek most eszébe jut Gulácsi Péter, aki 2007-ben Németh Krisztián és Simon András után nem sokkal szerződött a Liverpoolhoz, az teljesen érthető. A később a Bundesligában a legjobbak, a kiemelkedő klasszisok közé eljutott magyar kapus két társához hasonlóan sohasem lépett pályára tétmeccsen a Liverpoolban, de a szerződtetés tényén kívül nem érdemes több párhuzamot keresni. Gulácsi egyetlen percet sem védett a magyar felnőtt élvonalban, Pécsi viszont 46 meccset már maga mögött tudhat a Puskás Akadémiában. Senki sem tudja garantálni, hogy néhány év múlva az ő nevével kezdődik majd a Vörösök összeállítása, de az ellenkezőjére sem lehet mérget venni, a felcsútiak eddigi kapusának az adottságai a hozzáértők szerint kivételesek, az esetében a határ a csillagos ég.