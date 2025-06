Szoboszlai a százmillió eurós álomhatár küszöbén

Az ukrán mostanra gyakorlatilag megbukott a Chelsea-ben, a 2023–2024-es idényben nagyjából 1500 percet játszott a Premier League-ben, az elmúlt évadban pedig mindössze 146 percet, amiben az is nagyban közrejátszott, hogy decemberben pozitív lett a doppingtesztje, ami miatt tavasszal nem léphetett pályára. Ezzel szemben Szoboszlai már az első liverpooli évében is fontos szerepet töltött be az Anfielden, míg a mostani, angol bajnoki címmel végződött szezonban már egyértelmű húzóembere volt Arne Slot csapatának.

Mindez a piaci értékeken is meglátszik. A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) egy friss kutatásában a világ jelenlegi legértékesebb labdarúgóit rangsorolta, amely alapján Szoboszlai már 93,9 millió eurót ér, amivel a 30. legdrágább futballista az egész világon. A százmilliós álomhatár karnyújtásnyira került. Mudrikot viszont ma már nem jegyzik az elitben. Ugyanakkor Szoboszlai mellett van másik magyar is a legjobbak között, az ugyancsak Liverpoolba tartó Kerkez Milos a 95. helyre fért fel 60,5 millió euróval. Egy olyan kevésbé jegyzett csapatból, mint Bournemouth, ez sem kis teljesítmény.