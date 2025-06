Vége a ritka kegyelmi állapotnak

A büszkeség január végétől csupán május derekáig dagaszthatta a keblünket. Az addig kecskeméti Nikitscher Tamás egész pontosan január 29-én írta alá a szerződését a spanyol élvonalban szereplő Real Valladolidhoz, és ezzel teljes lett a kör: mind az öt európai topligában találhattunk magyar válogatott futballistát. Ennek lett vége néhány hete, amikor véglegessé vált, hogy a sorozatos vereségeket követően a Valladolid kiesett a másodosztályba, és így a La Liga magyar futballista nélkül marad.

Schäfer András a Nemzetek Ligája A divíziójának osztályozójában játszott Törökország - Magyarország első mérkőzésen Isztambulban, az Ali Sami Yen Sportkomplexumban 2025. március 20-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Nikitscher Tamás lelkének aligha tesz jót, hogy a véget ért idényben két klubban szerepelt, és mindkettő kieső helyen zárt a maga bajnokságában, ám nyilván vigasztalná, ha néhány hónapos teljesítményével felhívta volna magára egy másik, továbbra is az első osztályban vitézkedő spanyol csapat figyelmét – sajnos nem így történt. Ő maga is azt mondja egy interjúban, hogy bár szerepel fix kivásárlási ár a szerződésében, amelyet ha kifizetnek, távozhatna, erre nem lát reális esélyt.

Amúgy nem sokon múlott, hogy a másik négy topligában mind maradt honfitársunk. A franciában Loic Nego csapata, a Le Havre az utolsó fordulóban egy hosszabbításos góllal úszta meg még az osztályozót is, az olaszban a Parma sorsa is csak a legvégén dőlt el, Balogh Botond így maradhat a Serie A-ba, ahova egyébként Nagy Ádám Speziájának nem sikerült felkerülnie, hazai pályán esélyesként bukott el az osztályozóban. A világ legerősebb bajnoksága, a Premier League ebből a szempontból nem okozott izgalmat, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos biztosan marad, utóbbi ráadásul előbbre léphet az előbbi mellé, ha a bajnok Liverpoolhoz szerződik.

A német Bundesligában most egyedül Schäfer András helyzete tűnik biztosnak, az RB Leipzig a hírek szerint Gulácsi Pétertől és Willi Orbántól is megválna egy nagyon alapos vérfrissítés, illetve fiatalítás során, előbbi esetében nem lenne meglepő, ha családon belül maradna, és az RB New York kapuját védené, Orbánról viszont még csak sejteni sem lehet, hol folytatná, ha tényleg nem lenne maradása Lipcsében.