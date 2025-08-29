24 perce
Kiesett a Fradi, Robbie Keane mégis okkal büszke
Robbie Keane nemhiába fogadkozott, az FTC 3-1-es hátrányból indulva a visszavágón majdnem megfordított a Qarabag elleni BL-párharcot. Az ír szakember büszke a Fradi magyar játékosaira.
Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének negyedik fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Qarabag mérkőzés előtt a Groupama Arénában 2025. augusztus 19-én
Forrás: MTI
Fotó: Illyés Tibor
Nem akarok túlzásba esni, a helyszínen (tehát nem tévén) régen láttam olyan színvonalas magyar érdekeltségű futballmérkőzést, mint szerda este Bakuban a Qarabag–Ferencváros visszavágót a Bajnokok Ligája selejtezőjének playoffkörében. Két támadószellemű csapat, végig lüktető iram, szép megoldások, fordulatosan alakuló eredmény – minden adott volt, ami csak egy jó meccshez szükséges. Azt gondolom, a Fradi-szív már letűnt időket idéző fogalom, ám le a kalappal Robbie Keane játékosai előtt: 2–1-es, összesítésben 5–2-es hátrányban sem adták fel, hajtottak az utolsó pillanatig, s némi szerencsével ki is vívhatták volna legalább a hosszabbítást; a 3–2-es siker dacára nem érték el a célt, a Bajnokok Ligája főtábláját, de nem hogy szégyenkezni nincs okuk, dicséret illeti őket.
E helyütt nem feladatunk, hogy egyesével mindenkit értékeljünk, de Naby Keita végre a fradistáknak is megmutatta, milyen minőség rejtőzik benne – nagy kár, hogy egyetlen egyszer hibázott és éppen abból az ellentámadásból egyenlített a Qarabag –, Raemaekers és Kanikovszki is igazolta szerződtetésük helyességet, előbbi szinte kifogástalan védőmunkája mellett a támadásokat is segítette, utóbbi pedig remek labdákkal szervezte a játékot. S hogy persze a magyarokról se feledkezzünk meg: ezúttal csupán hárman (Dibusz Dénes, Ötvös Bence, Varga Barnabás) szerepeltek a kezdőtizenegyben, de csereként később beállt Tóth Alex, Nagy Barnabás és Gruber Zsombor is, Tóth ráadásul, miként a Magyar Nemzetnek nyilatkozva elárulta, pályafutása legszebb gólját lőtte szabadrúgásból.
A kispad világa már nem az hely, ahol varázslatokra képes „Gerzson”
Robbie Keane egyenlő esélyt ad magyaroknak és külföldieknek, ennek egyik csalhatatlan jele, hogy a csupán 19 éves Tóth Alex kiszorította a BL-győztes Keitát, Bakuban csak azért nem kezdett, mert a meccs napján rosszul érezte magát. Mi több, az ír szakember többször utalt rá, büszke arra, hogy amikor januárban átvette a csapat irányítását, csupán Dibusz és Varga volt válogatott, az Írország és Portugália elleni vb-selejtezőkre Marco Rossi viszont már hat FTC-játékost hívott be a válogatott keretbe. A korábbi kiváló futballista még az azeri újságírókkal is vállalta az összetűzést a játékosai és a klub védelmében.
Minden nap, minden meccsen nem lehet ilyen magas szinten teljesíteni, ám a mutatott játékon felül a csapattal eltöltött szűk két nap élményei is azt sugallják, egyben van a mostani Fradi. Ha képes lesz ezt a formát hozni fordulóról hozni, akkor az Európa-ligában is meglepetést okozhat, s noha most kevesen gondolják így, jobban is járhat, mint a BL-ben az elitklubokkal szemben.