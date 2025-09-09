A bírózás most önbecsapás

Harm Osmers nem jó játékvezető. Sőt, kimondottan gyenge, határozottan csapnivaló. Nem véletlenül nem tartozik az UEFA elit keretébe, gyaníthatóan nem is fog, különösen, ha a magyar válogatott írországi vb-selejtezőjének az ellenőre is azt látta, amit mi. Illetve, azt nem láthatta, mert mi érthető módon elfogultak vagyunk, így olykor azt látjuk, amit látni szeretnénk, de a német bíró amúgy is elég hibát követett el ahhoz, hogy ne dicséretet kapjon a szombat esti teljesítményéért.

Harm Osmers német játékvezető az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 6-án

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

Ezzel együtt kövezzenek meg, de talán túlzás őt a nemzet ellenségének kikiáltani. Szerény képességű abban, amit csinál, Dublinban megnehezítette a magyar válogatott dolgát azzal, hogy következetlenül, a szabálytalanságokat nem egyformán megítélve tette a dolgát, ám nem kizárólag emiatt fogyott el a kétgólos előny a végére, félrevezető ráfogni a pontvesztést, hosszabb, de talán még rövidebb távon is kifejezetten káros hatású lenne. Egész egyszerűen azért, mert hazudnánk, és elkennénk az igazi felelősséget.

Nem Harm Osmers döntött úgy, hogy miután a magyar csapat negyedóra elteltével kétgólos vezetést szerzett, ezt a meccset már ki lehet bekkelni időhúzással.

Nem az ő elhatározása volt, hogy az addigi remek ritmusból kizökkentette magát Marco Rossi együttese azzal, hogy fékre lép, és a játék uralása helyett inkább annak a lassítására törekszik. Márpedig ez igen lényeges váltás volt, mert innen roppant nehéz visszapörögni, amikor az ellenfél mégis fel tud kapcsolni magasabb sebességbe.

Az első gólnál lehetett volna szabadrúgást ítélni kifelé lökés miatt? Igen, nagyon is, de nem vagyok benne biztos, hogy minden más játékvezető megtette volna, a VAR sem látott rá okot. És képzeljük el, hogy ma este a Puskás Arénában mi fejelünk ilyen gólt a portugáloknak, a bíró azonban nem adja meg – bármibe fogadom, hogy másnap égbekiáltó igazságtalanságot emlegetnénk. Nem szeretném megbántani Marco Rossit, de Sallai Roland kiállítására azt mondani, hogy nem ért hozzá az ellenfélhez, és legfeljebb sárga lapot érdemelt volna, az a tények elferdítése.