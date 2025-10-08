október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

42 perce

Tóth Balázs hatalmas esélyt kaphat

Címkék#Dibusz Dénes#Blackburn Rovers FC#Marco Rossi#Tóth Balázs#válogatott

Miután Dibusz Dénes megsérült, a Blackburn Rovers légiósa újra bizalmat kaphat Marco Rossitól.

Fábik Tibor

Május elején még azon vitatkozhattak a szurkolók, hogy Marco Rossinak kit kellene majd beállítani válogatottunk kapujába a vb-selejtezőkön, Gulácsi Pétert vagy Dibusz Dénest, de úgy tűnt, hogy az élet megoldja ezt a már régóta meglevő problémát. Gulácsi akkor már jó ideje „szüneteltette” a válogatottságát, és május 19-én 35 évesen végleg le is mondta. Az RB Leipzig hálóőre tizenegy év alatt 58-szor szerepelt a nemzeti csapatban, és bizony az utolsó fellépésére nem emlékezhet vissza jó szívvel: tavaly szeptember 7-én a Nemzetek Ligájában a németek ötször vették be a kapuját Düsseldorfban (0-5). A bejelentése után nem lehetett kérdés, hogy az 1-es mez Dibuszt illeti meg, a Ferencváros egyelőre 45-szörös válogatott hálóőrének azonban nagyon peches éve van.

TÓTH Balázs
Tóth Balázs kapus a magyar válogatott edzésén a telki edzőközpontban 2024. szeptember 4-én
Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Az év elején csípősérülés miatt dőlt ki másfél hónapra a Fradiból, ám ekkor a válogatottnak nem volt mérkőzése. Szeptember elején az első, az írek elleni idegenbeli vb-selejtezőn (2-2) ő védett, a második félidőben azonban fájlalta a combját, és három nappal később a Puskás Arénában a portugálok ellen (2-3) a combsérülése miatt már nem ő állt a kapuban. Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers légiósa kapott bizalmat azután, hogy addig csak egy mérkőzésen védett a válogatottban – pedig már ő is 28 éves –, júniusban az Azerbajdzsán elleni idegenben 2-1-re megnyert felkészülési meccsen 58 percet kapott.

Dibusz aztán felépült, vagy legalábbis ő is azt hitte, de hétfőn kiderült, hogy előjött a korábbi probléma. És most nagyobb a baj, részlegesen elszakadt a combközelítő izma.

Így szombaton az örmények elleni vb-selejtezőn borítékolhatóan újra Tóth Balázs áll be a kapuba.

A keretben ott van még Szappanos Péter és Demjén Patrik is, de a portugálok ellen Tóth remekül teljesített, több nagy bravúrja volt, hárította Cristiano Ronaldo egyik közeli próbálkozását is. Marco Rossinál és a szurkolóknál is „bevágódott”.

Az örmények elleni meccs persze egészen más lesz. Ronaldóék ellen az esélytelenek nyugalmával játszottunk, szombaton viszont az esélyesek nyugtalanságával lépünk pályára, mert kötelező a győzelem. A papírforma szerint a vendégek nem sokszor találják el a kapunkat, meglehet, hogy csak kétszer, de ha jön a labda, azt hárítania kell, mert különben nagy baj lehet.

Ugyanakkor hatalmas esély ez a meccs nemcsak a pótselejtezőre hajtó válogatottunknak, hanem Tóth Balázsnak is. Ha most is bizonyít, meglehet, ezután már nem lesz kérdés, Rossinak kit kell beállítani a kapuba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu