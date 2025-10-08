Tóth Balázs hatalmas esélyt kaphat

Május elején még azon vitatkozhattak a szurkolók, hogy Marco Rossinak kit kellene majd beállítani válogatottunk kapujába a vb-selejtezőkön, Gulácsi Pétert vagy Dibusz Dénest, de úgy tűnt, hogy az élet megoldja ezt a már régóta meglevő problémát. Gulácsi akkor már jó ideje „szüneteltette” a válogatottságát, és május 19-én 35 évesen végleg le is mondta. Az RB Leipzig hálóőre tizenegy év alatt 58-szor szerepelt a nemzeti csapatban, és bizony az utolsó fellépésére nem emlékezhet vissza jó szívvel: tavaly szeptember 7-én a Nemzetek Ligájában a németek ötször vették be a kapuját Düsseldorfban (0-5). A bejelentése után nem lehetett kérdés, hogy az 1-es mez Dibuszt illeti meg, a Ferencváros egyelőre 45-szörös válogatott hálóőrének azonban nagyon peches éve van.

Tóth Balázs kapus a magyar válogatott edzésén a telki edzőközpontban 2024. szeptember 4-én

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Az év elején csípősérülés miatt dőlt ki másfél hónapra a Fradiból, ám ekkor a válogatottnak nem volt mérkőzése. Szeptember elején az első, az írek elleni idegenbeli vb-selejtezőn (2-2) ő védett, a második félidőben azonban fájlalta a combját, és három nappal később a Puskás Arénában a portugálok ellen (2-3) a combsérülése miatt már nem ő állt a kapuban. Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn Rovers légiósa kapott bizalmat azután, hogy addig csak egy mérkőzésen védett a válogatottban – pedig már ő is 28 éves –, júniusban az Azerbajdzsán elleni idegenben 2-1-re megnyert felkészülési meccsen 58 percet kapott.

Dibusz aztán felépült, vagy legalábbis ő is azt hitte, de hétfőn kiderült, hogy előjött a korábbi probléma. És most nagyobb a baj, részlegesen elszakadt a combközelítő izma.

Így szombaton az örmények elleni vb-selejtezőn borítékolhatóan újra Tóth Balázs áll be a kapuba.

A keretben ott van még Szappanos Péter és Demjén Patrik is, de a portugálok ellen Tóth remekül teljesített, több nagy bravúrja volt, hárította Cristiano Ronaldo egyik közeli próbálkozását is. Marco Rossinál és a szurkolóknál is „bevágódott”.

Az örmények elleni meccs persze egészen más lesz. Ronaldóék ellen az esélytelenek nyugalmával játszottunk, szombaton viszont az esélyesek nyugtalanságával lépünk pályára, mert kötelező a győzelem. A papírforma szerint a vendégek nem sokszor találják el a kapunkat, meglehet, hogy csak kétszer, de ha jön a labda, azt hárítania kell, mert különben nagy baj lehet.