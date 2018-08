Bombasztikus sztárparádéval jön az idei Szenes Iván-emlékkoncert

Idén 8. alkalommal rendezik meg Magyarország legtöbbet játszott dalszerzőjének ingyenes emlékkoncertjét. Szeptember 9-én fellép mások mellett Korda György és Balázs Klári, Koós János és Dékány Sarolta, Nyári Károly és lányai, Voith Ági és Bodrogi Gyula, illetve Kocsis Tibor és Vastag Csaba is.

Szenes Andrea, az egyik legnagyobb magyar dalköltő lánya szervezésében kerül sor az idei Szenes-emlékkoncertre. A nagyszabású, ingyenes show-t szeptember 9-én 18.30-tól a budapesti Szenes Iván téren rendezik.

Az elmaradhatatlan és örökzöld slágereket neves fellépők tolmácsolásában élvezheti a közönség: Korda György és Balázs Klári, Koós János és Dékány Sarolta, Nyári Károly és lányai, Fási Ádám és Fási Zsüliett, Voith Ági és Bodrogi Gyula is együtt lép majd színpadra, de a legifjabb generáció képviselői, a tinibálvány Opitz Barbi és Burai Krisztián is csatlakozik a fellépők köréhez. Sőt, ott lesz az Apostol együttes, Zalatnay Cini, Mészáros János Elek, Postás Józsi, Bokor Marianne, Vastag Tamás és Kocsis Tibor is. Aradszky László dalait unokája, Aradszky Marcell fogja előadni.

A Szenes-emlékkoncert valóságos hungarikumnak számít: ez ugyanis az egyetlen koncert, amely azon a helyszínen valósul meg, ahol az esten elhangzó slágerek is születtek.

„Édesapám mindig is nagyon kötődött az otthonához, és csak alig-alig hagyta el azt. Állandóan a szerzőtársak és énekesek jöttek ő hozzá. Még nyaralni is úgy szeretett, ha az estét már otthon tölthette” – mesélte a dalköltő lánya, Szenes Andrea. „Biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy boldogság édesapám számára, hogy az ő nevét viseli a tér, és hogy a kedvéért évről évre egyre többen látogatnak el ide. Hiszem, hogy onnan föntről látja a koncerteket, és ilyenkor nagyon boldog pillanatokat szerzünk neki ott, a túlvilágon” – tette hozzá Andrea.

Szenes Iván EMeRTon-díjas magyar író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, érdemes művész dalait évtizedekkel később is kívülről fújják azok, akik szeretik a jó zenét: Kicsi gyere velem rózsát szedni, Hipp-hopp, jön Vuk, Kicsit szomorkás a hangulatom máma, Kislány a zongoránál, Nemcsak a húszéveseké a világ, Mindenkinek van egy álma, Úgy szeretném meghálálni – szinte nincs is ember, aki ne tudná folytatni e sorokat.

Borítókép: Szenes Iván dalszövegíró, zeneszerző, író és dramaturg beszél az otthonában berendezett Szenes Színházban a Magyar Televízió forgatásán 2009 szeptemberében.

MTI Fotó: Czimbal Gyula

