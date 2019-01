Boros Lajosnak segítség kell a kóma feldolgozásához

A népszerű rádiós öt hétig delíriumos kómában feküdt, nem lehetett tudni, hogy egyáltalán visszatér-e, és ha igen, milyen állapotban lesz.

Boros Lajos tavaly nyáron feküdt kórházba, hogy szívbillentyűműtétek sorozatát hajtsák végre rajta. A rádiós úgy tervezte, hogy egyik nap megoperálják, másnap pedig már családja körében lábadozik, a sors azonban közbeszólt: hetekig feküdt kómában – idézi fel a történteket a Lokál.

„A lelkem kezdi összeszedni magát, bár most kiderült, hogy vizesedik a tüdőm, ami egyébként normális ilyen szívműtét esetén. A dokik rengeteg tablettát adnak, meg kell találni a legjobb arányt, így minden előírást betartok. Vízhajtót kell szednem, de hol túl sok vizet hajt ki belőlem – ilyenkor akár négy kilót is fogyok –, hol pedig nem eleget, ekkor pedig légzési nehézségeim támadhatnak” – mesélte a portálnak a rádiós, aki azt is elmondta: műtéte után jó irányba változott az élete. Mindezt feleségének, fiainak, a gyógytornászoknak, az orvosoknak és a pszichológusoknak köszönheti.

„Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az orvosok a lelkemmel is törődtek.

Azt mondják, természetes, hogy egy ilyen kaliberű műtét után az ember megváltozik. Én érzékenyebb lettem, ilyen sokat még sosem sírtam”

– vallotta be Boros, akinek pszichológus is segít feldolgozni a traumát.

„Úgy éltem meg, mintha bezártak volna egy sötét pincébe, aztán egyszer csak kilöktek volna a fényre. Nem tudtam, mennyi idő telt el, megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy öt hétig aludtam, de mindezt lassan adagolták, hogy ne kapjak sokkot. Azt is csak később tudtam meg, hogy a legsötétebb énem is előtört, verekedtem az ápolókkal, végül le is kellett kötözni. Ebből az időszakból nem emlékszem semmire, a családomnak azonban kőkemény hullámvölgyekkel kellett szembenéznie.

A lelkem mélyén való turkálás hozadéka, hogy úgy érzem, 71 évesen ismét beleszerettem a feleségembe, és Vali is belém.

Azt mondta, nem is gondolta volna, hogy ilyen klassz, értelmes pasi vagyok, és még mindig vicces tudok lenni” – mondta mosolyogva a rádiós, aki összegyűjtötte megpróbáltatásai legmeghatározóbb élményeit, és úgy döntött, kipróbálja magát a standup világában.

Borítókép: Boros Lajos. Fotó: Mészáros Diána