Csernus doktor számára figyelmeztetés volt a betegsége

Szembenézett a halállal, ezért ma már sokkal csendesebb.

Néhány éve Csernus Imre felhagyott a magánpraxissal, és úgy döntött, hogy az Eger melletti vidéki birtokára költözik. Már akkor is úgy érezte, hogy csendre és nyugalomra vágyik a város zaja helyett. De a noszvaji borospincékben és a vidéki friss levegőn sem menekülhetett el a problémái elől – írja a Vasárnap Reggel című hétvégi magazin legutóbbi száma.

– Szükségem volt a váltásra, és nagyon boldog vagyok itt. Úgy, ahogy mindenkinek, nekem is meg kellett küzdenem a démonaimmal. A daganat figyelmeztetés volt. Rendbe kellett tennem azokat a kapcsolatokat, amelyek már régóta a szőnyeg alá voltak söpörve

– mondta a pszichiáter, aki év elején borotválkozás közben egy csomót talált az arcán. Orvoshoz fordult, és hamar kiderült, hogy daganatos megbetegedésben szenved.

– Nem ijesztett meg a rák. A betegséget én nem azonosítom a halállal. Úgy gondolom, hogy nem a haláltól kell félni, hanem attól, ha valaki nem mer szembenézni a problémáival. A konfliktusokat rendezni kell, mert ha nem tesszük, szavak helyett daganattal jön ki belőlünk a frusztráció

– magyarázta, hozzátéve:

– Amikor kiderült, hogy a daganat jóindulatú, és hamarosan megműtenek, elvonultam, és letettem az eddig cipelt terheket. Tudtam, hogy még azelőtt rendbe kell tennem a dolgaimat, mielőtt betolnak a műtőbe. Az operáció csak a testemből vette ki a rákot; ha lelkileg nem jöttem volna egyenesbe, akkor teljesen felesleges lett volna az egész.

Dr. Csernus ma már teljesen egészséges. Elárulta, hogy a felesége támogatta a nehéz pillanatokban.

– A feleségemnek nagyon sokat köszönhetek. Mellettem volt a legnehezebb napokon is, és óriási erőt adott a jelenléte. Hálás vagyok érte, és ezt el is mondom neki – mondta a doktor, aki új könyvvel és előadásokkal is várja azokat, akik segítségre szorulnak. – Rengeteg telt házas előadást tartok országszerte. A VOLT Fesztiválra is ellátogattam, és nemrég jelent meg a legújabb, Egy életed van című könyvem. Ugyanolyan aktív vagyok, mint a műtét előtt, és élvezem az életet, boldogan és kiegyensúlyozottan. Békében élek magammal, és ez elengedhetetlen a harmonikus és hosszú élethez.