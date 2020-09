Egyre több híresség terjeszti a maszkviselés divatját

A kampányhoz csatlakozott mások mellett Zalatnay Sarolta, Csík János és Nagy Feró is. Ők mind azt mondják, hogy a maszk használatával tudjuk a legtöbbet tenni a fertőzés ellen.

Csík János Kossuth-díjas zenész is csatlakozott a maszkviselést népszerűsítő kampányhoz. Nagy Feró is arra ösztönöz mindenkit, hogy viseljen maszkot, és ne csak zárt térben, hanem az utcán is – írja az M1 alapján a hirado.hu.

Zalatnay Sarolta azt mondta: ne csak a családtagjainkra és a közvetlen környezetünkre vigyázzunk, hanem az ismeretlenekre is. Ez pedig csak a maszk viselésével lehetséges.

Időközben mára szinte divat lett a maszkviselés. Sokan öltözékükhöz illően hordják. Az M1 stábja több embert is megkérdezett a fővárosban, és a legtöbben azt mondták: a maszk szinte már a mindennapi életük részévé vált.

A koronavírus első hullámában sokan úgy gondolták, hogy csak rövid ideig kell viselni a maszkot, így beszereztek néhány egyszer használatosat. Mostanra viszont állandó viseletté vált, így egyre többen próbálják egyedivé tenni a maszkjukat.

Világszerte is egyre több híresség csatlakozik a kampányokhoz, amelyekkel a maszk viselésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Ennek ugyanis nagyon nagy szerepe van abban, hogy lassítani lehessen a koronavírus-járvány második hullámának terjedését.

