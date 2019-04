Életműdíj: Venczel Vera szeretett szép lányt játszani

A színésznő azt is elárulta, nincs olyan filmje, amit ki tudna emelni kedvenceként.

Öt színészlegenda életművét díjazták most első ízben az 5. Magyar Filmhéten. Köztük Venczel Veráét is, akit váratlanul ért az elismerés – írja a Borsonline.

Igazi színész­óriásokkal telt meg húsvéthétfőn este a Corvin mozi. Andorai Péter, Bánsági Ildikó, Bodrogi Gyula, Koncz Gábor és Venczel Vera pályáját méltányolta a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjjal. Andorai helyett fia, ifj. Andorai Péter vette át a díjat, és elmondta, hogy hetven­éves édesapja azért nem lehet jelen, mert komoly mozgásszervi problémákkal küzd, s emiatt már munkákat sem tud vállalni.

A díjazottak egyike az Egri csillagok egykori felejthetetlen Vicuskája, a 73 éves Venczel Vera, aki szerint a legfontosabb, hogy az ember szeresse, amit csinál.

Annyira váratlanul ért a díj, el is kellett gondolkodnom rajta, hogy mi is az én „életművem”: Örömmel és szeretettel csináltam minden munkámat, és soha nem azzal foglalkoztam, hogy egyik-másikért milyen elismerés jár majd. A lé­nyeg nem is a díj, hanem az, hogy az ember dolgozhasson és szeresse csinálni.

Szeretnék még dolgozni, filmen és színházban is,

de csak olyan munkákban, amikben van érték

– mondta a díjátadó után lapunknak Venczel Vera, aki azt is elárulta, nincs olyan filmje, amit ki tudna emelni kedvenceként.

Szerettem szép lányokat játszani, de olyanokat is, akiknél nem a külső volt a fontos. Olyan sok mindent kaptam ettől a pályától és a rendezőktől, hogy hálátlanság volna azt mondanom, én még ezt vagy azt szeretném eljátszani. Nem is volt szerepálmom soha. Olyan inkább volt, amit visszautasítottam, mert nem tetszett vagy nem hittem benne – mondta a Jászai Mari-díjas színésznő.

Borítókép: Kovács István szímnűvész gratulál a Magyar Filmakadémia Egyesület életműdíjával kitüntetett Venczel Vera színművésznek az 5. Magyar Filmhét nyitóeseményén a budapesti Corvin moziban 2019. április 22-én. A filmhétre idén rekordszámú nevezés érkezett, így a kísérő programokkal együtt hét kategóriában összesen 203 filmet vetítenek a Corvin moziban.