FankaDeli szerint ilyen az, ami tipikusan magyar

Mint ismert, a Telekom megosztó videóval állt elő november elején Mi a tipikusan magyar? címmel. Sokak felháborodását észlelve akkor a 888.hu szerkesztősége arra kérte olvasóit: fogalmazzák meg, szerintük mi a tipikusan magyar.

Mint mi is megírtuk, nagyon sok hozzászólást kaptak a témában. A szerkesztőség most arról is számot ad, hogy két hónappal az eset után az ismert magyar zenész, FankaDeli is előállt a maga zenés válaszverziójával.

Amint arról a 888.hu beszámol, a YouTube-ra december 31-én feltöltött FankaDeli-videóklip címe az, hogy Tipikusan magyar.

Mint hozzáteszik: ennek a számnak a megtekintése minden – a szülőföldjére és az őseire büszke – magyar embernek ajánlott.

A kijelentés a dal szövegének ismeretében nem is túlzás. Ebből ugyanis az tűnik ki, hogy milyen

„nem hódítani, csak gyógyítani. Ha kevés van, azt is megosztani. Igazat szólni, védeni védtelent, túlélni az élhetetlent. Nem rombolni, csak építeni, tudni, hogy minden isteni.”

Virtussal élni, halni bátran – folytatja a refrént FankaDeli, hogy mindezt azzal zárja, ez volna hát mindaz, amiben ő a tipikus magyart meglátta.

Miheztartás végett ehhez hozzátéve azt is:

„van, aki küzd az utolsó töltényig, a magyar tovább, mint csak lélegzik.”

A Tipikusan magyar zenéjét Sinima Beats, a szöveget Kőházy FankaDeli Ferenc szerezte, a felvételt Kvasznovszky Anett készítette.

Borítókép:

Fankadeli a Lát.Érez.Gondol. megjelenését promotáló videóban

Forrás: YouTube

