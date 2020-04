Kétszázan játsszák a Queen slágerét a legújabb magyar karantén-flashmobban

Ilyet még produkált a hazai internet, elkészült a legnagyszabásúbb magyar karanténvideó! Kétszáz zenész tartott home flashmobot, a Queen együttes legendás slágerét adták elő. Katasztrófavédelmi szakember, orvosok, rendőrök is melléjük álltak: ha most otthon maradunk, folytatódhat a show!

Mit lehet csinálni a karanténban? Ha van otthon hangszer, ugyanazt, mint mindig, amikor csak az idő engedi: zenélni! Kétszázan gondolták úgy, hogy minden adott egy igazi kuriózum létrehozásához, és eljátszották, illetve rögzítették a Queen együttes „The Show must go on” című slágerét. Az otthoni felvételekből készült videoklip eredménye pedig instant libabőr.

„A dal üzenete világos: a show-nak folytatódnia kell” – mondta Révész Zsolt, a Cityrocks (Magyarország legnagyobb rockzenekara) kommunikációs vezetője. Azt is hozzátette, hogy nem véletlenül vannak olasz utalások a filmben, hiszen a rock flashmob műfaj megteremtője az olasz Rockin 1000 csapata, a videóval pedig nekik is üzennek.

„Ezekben az időkben mindenki küzd, de egyelőre nem tudunk jobb módszert a járvány megfékezéséhez, mint a karantént. Ezért örültünk azoknak az orvosoknak, rendőröknek, katasztrófavédelmi vezetőnek, akik mellénk álltak, és a zenés videónkon keresztül is otthon maradásra biztatják az embereket. Minden tiszteletünk és hálánk azoké, akik áldozatot hoznak azért, hogy a legnagyobb show – a normális életünk – folytatódhasson. Nekik ajánljuk ezt a filmet, bármilyen területen is állnak most helyt” – emelte ki Révész Zsolt.

A home flashmobra történő felhívást a kijárási korlátozások bejelentésekor tették közzé a Cityrocks szervezői azok körében, akik az élő produkcióikon már részt vettek korábban. „Azt gondoltuk, hogy ha 40-50-en jelentkeznek, akkor abból már egy nagyon szép kisfilmet lehet készíteni. Végül 200-an küldtek videót” – mondta a kommunikációs vezető.

A CityRocks zenészei és a film készítői azok előtt tisztelegnek ezzel a videóval, éljenek bárhol is a világban, akik soha nem látott áldozatot hoznak értünk ezekben a nehéz időkben.

„Zenészek vagyunk, a hangszer és a mikrofon az eszközünk, a közösség és az együttlét a lételemünk. A rock flashmob arról szól, hogy van olyan út, amelyen bármifajta különbségtétel nélkül mindenki együtt járhat. Ez lesz a dolgunk a járvány után is, és nem kell hozzá se hangszer, se mikrofon, bárhol és bármikor meg tudjuk csinálni” – folytatta Révész Zsolt.