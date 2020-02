Megérkezett a magyar névsor is, alakul a napi bontás

A Telekom VOLT – az erős nemzetközi felhozatal mellett – hagyományosan a hazai élvonalban lévő zenekarok és előadók legnagyobb seregszemléje, a most bejelentett nevekkel együtt – csak a két nagyszínpadon – több mint 50 kedvenc lép majd fel a július 1-4-ig tartó soproni fesztiválon.

Nézzük a mostani listát, ABC sorrendben. Eszerint a Telekom VOLT-ra érkeznek – a korábban bejelentett Tankcsapda, Halott Pénz, Majka & Curtis, Kowlasky meg a Vega, a Bagossy Brothers Company, Irie Maffia, AWS, Supernem sor mellé – a következő hazai bandák és előadók: 30Y, Andro, Anna & The Barbies, Bëlga, Bohemian Betyars, Brains, ByeAlex és a Slepp, Cloud 9+, Csaknekedkislány, Dublic, Erik Sumo Band, Esti Kornél, Fish!, Follow The Flow, Fran Palermo, Ganxsta Zolee és a Kartel, Horváth Tamás, Jumodaddy, Kiscsillag, Krúbi, Lazarvs, Lotfi Begi, Margaret Island, Paddy &The Rats, Péterfy Bori & Love Band, Punnany Massif, Ricsárdgír, Road, Szabó Balázs Bandája, Vad Fruttik valamint a Wellhello.

Az idei Telekom VOLT-on természetesen helyet kapnak majd a Nagy-Szín-Pad!2020 jelöltjei valamint a DAL 2020 győztese. A Magenta Színpadon az első napon Tesco Disco fejezi be az estét, míg a fesztivált egy fergeteges Necc Party zárja majd.

Jegyek még kedvezményes áron kaphatók: itt.

Borítókép: Curtis (Széki Attila) és Majka (Majoros Péter) a Majka & Curtis koncertjén a 26. VOLT Fesztiválon a soproni Lővér kempingben.