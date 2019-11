Megvan a Kötéltánc dalverseny győztese

Szűnni nem akaró tapssal ünnepelték a Fővárosi Nagycirkuszban szerdán este a dalpályázat győztesét, Nádasi Veronikát, aki Dinyés Dániel-Hegyi György: Ugye elkapsz majd? című nótájával nyerte meg a versenyt.

A nagyszabású gála válogatott szakmai zsűrije és a közönség is szavazott a 12 döntősre – írja a Lokál.

Helyezettek 1. Dinyés Dániel-Hegyi György: UGYE ELKAPSZ MAJD. Előadja: Nádasi Veronika

2. Pejtsik Panna feat. Budapest Show Kórus – KI A MANÉZSRA LÉP

3. Dániel Balázs Trio és Pleszkán Écska: Circus of the World

4. Nejad Flóra featuring Talamba: BENNE A VILÁG

5. The Anahit: TOGETHER

6. Szloboda Tibor: KÖTÉLTÁNC

7. Blum József – Four Fathers: A LÉGTORNÁSZ

8. Czimmermann Kitti: A CIRKUSZ VALAMI MÁS

9. Orosz Mihály feat Iványi Márta: ILYEN AZ EMBER

10. Gáti István – Vida József: ELJÖTT A CIRKUSZ Előadja: Vincze Lilla és zenekara

11. Közös Éneklődési Kör: CIRKUSZTÜNDÉR

12. Jakobicz Eszter: KÖTÉLTÁNC

A koncertshow-n egy világszámot is megtekinthettek a nézők: a többszörös cirkuszfesztivál-díjas ifj. Simet József lélegzetellálító magasdrót-mutatványát, de fellépett Nyerges Anna artistanövendék és a Hófödte álom – Ősi cirkuszi mese című előadás Jakutföldről érkezett művészei. Az est háziasszonnya Kiss Orsolya „Kiso” volt.

A Kötéltánc döntőjébe 10 dalt a zsűri, kettőt pedig a közönség juttatott be.

A tét nagy volt, hiszen a három dobogós dalért 1 millió, 500 ezer és 350 ezer forinttal jutalmazták a szerzőket, ráadásul az est nézőinek szavazatai alapján egy 500 ezer forintos közönségdíjat is kiosztottak.

A show az ikonikus cirkuszművész, ifj. Simet László világszámával – stílusosan egy drótkötél számmal – kezdődött, és rögtön utána, első versenyzőként Bornai Tibor és a Közös Éneklődési Kör Cirkusztündér című nótája nyitotta a dalok tusáját.

A versenyzők között rutinos előadók, zenészlegendák, pályakezdő fiatalok, szólisták és csapatok is voltak.

Ahogy az est folyamán többször is elhangzott: a zsűri nem volt könnyű helyzetben.

„Többször meghallgattam a felvételeket a válogatás során, és bevallom, annyira szorgalmas voltam, hogy titokban odaadtam még öt embernek – két szakmabelinek és egy laikusnak –, hogy jól tudjak dönteni” – árulta el Keresztes Ildikó, a zsűri egyik tagja.

„Persze nagyon fontos az előadás is, hiszen egy gyengébb dalt egy jó előadó »fel tud húzni«, és természetesen ez fordítva is működik. A műfaji sokszínűség is nehezített terep, mert hogyan lehet összehasonlítani egy dzsessz dalt a rockkal, vagy az elektronikus műfajjal? Ezért is jó, hogy ennyire különböző emberek vannak a zsűriben. A legnehezebb a pályatársakat pontozni. Én is voltam ilyen helyzetben versenyzőként. Egy kicsit lelkifurdalásom is van a legelső dal pontozása miatt, hiszen Bornai Tiboréknak egy ponttal kevesebbet adtam, mint amennyit kellett volna, de Tibor talán ezt megbocsájtja nekem, hiszen ha az ember az első produkciót nagyon fentről kezdi el pontozni, akkor nincs hová nyújtózkodni” – tette hozzá az énekesnő.

Szente Vajk színész-rendező szerint a jó versenydal jó üzeneteket közvetít a cirkuszról.

„Az a dal fog meg, amelyiknek jó a felépítése, ugyanis ma már nem elég a versszak, refrén, versszak szerkezet. Annak nagyon örülök, hogy számos zenei műfaj megjelenik, hiszen a cirkusz minden korszakban jelen volt. Zsűritagként számomra a kulcsszó a nyitottság. Arra figyelek, hogy a nóta hogyan tud fuzionálni a cirkusz tematikájával és az adott pillanattal, hiszen egy dal jelenti a hangszerelést, a szöveget és zenét, de mindemellett jelent egy előadót is” – sorolta Szente Vajk a saját szempontjait, és azt is elmesélte, hogy ő maga rendezőként is inspirálódik. – „Februárban a Mester és Margaritát rendezem a Magyar Állami Operaházban, ahol van egy cirkuszi jelenet, amikor Woland elbűvöli a közönséget.”

A Fővárosi Nagycirkusz közönségét ezen az estén Orosz Mihály – Iványi Márta: Ilyen az ember című dala bűvölte el, ők kapták az 500 ezer forintos közönségdíjat.

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója a díjátadón elmondta: fontosnak tartja, hogy a társművészetek a manézsban is találkozzanak. A tavalyi Csoda a cirkuszban című irodalmi pályázat után örömmel üdvözölte a Kötéltánc dalpályázat résztvevőit és felajánlott valamennyi döntősnek és családtagjaiknak egy teljes évre szóló, ingyenes cirkuszlátogatást az igazgatói páholyban.

Az 1 millió forintos fődíjat Dinyés Dániel-Hegyi György: Ugye elkapsz majd? című dala kapta, Nádasi Veronika előadásában, a második díjat, 500 ezer forintot Pejtsik Panna feat. Budapest Show Kórus: Ki a manézsban lép című produkciója, a 350 ezer forintos harmadik díjat pedig Dániel Balázs Trio és Pleszkán Écska: Circus of the World című nótája nyerte.