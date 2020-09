Mészáros Árpád Zsolt: szinte biztos, hogy elkaptam a koronavírust

Az Operettszínház sztárja egy hete hatósági karanténban van, jelenleg első tesztjének eredményét várja.

Elkaphatta a koronavírust Mészáros Árpád Zsolt. A Ripost azt írja, a színész egy közeli barátja koronavírusos, és pár nappal később nála is megjelentek a tünetek. Azonnal jelentést tett a munkahelyén, jelenleg pedig otthon van karanténban.

„Sok időt töltünk együtt, így a szabályozásoknak megfelelően azonnal karanténba kerültem. Kicsivel a srác bejelentése után nálam is megjelent néhány tünet. Mivel volt fertőzött a környezetemben, kijöttek a mentősök és a társaság több tagjától mintát vettek. Ezek közül két teszteredmény már meg is érkezett, az enyémre és a pároméra még várunk. A barátom eredménye pozitív, ő már biztosan koronavírusos. Én még reménykedem, de szinte biztos, hogy elkaptam a vírust. Van némi influenzás tünetem, de szerencsére jó az étvágyam és még annyira levert sem vagyok” – árulta el MÁZS, aki még reménykedik, hogy talán negatív lesz a tesztje, főleg, mert nem szeretné lemondani a jövőheti premierjét.

„Hétfőn, maszkban, szemüvegben, kesztyűben mentem be próbára és az első dolgom volt, hogy szóltam. Az igazgatóság és a rendező azonnal megkértek, hogy menjek haza. Természetesen addig nem engednek be a színházba, amíg nem produkálok két negatív tesztet. Addig a házamat sem hagyhatom el, ezt a rendőrök is mindennap ellenőrzik. Nagyon bántana, ha pozitív lenne a tesztem. Ha koronavírusos vagyok, nem tudok dolgozni, de a családommal sem érintkezhetek” – mondta a színész, aki otthon is betartja az előírásokat és állandóan fertőtlenít.

Borítókép: Mészáros Árpád Zsolt