Mit üzen a Depresszió zenéje?

Küzdeni olyan dolgokért, eszmékért, amik a lelket is erősítik.

Mire lehetnének még jók a hosszú karácsonyi időszak utazásai, mint az év közben időhiány miatt meg nem ismert zenei lemezek meghallgatására? Pontosan így került be Nagyvárad felé a családi autónk CD-lejátszójába a Depresszió zenekar Nehéz szó című legújabb albuma, és bent is maradt a visszaútra is. 2002-ben vettem utoljára Depresszió-lemezt, (akkor is majdnem pontosan így nézett ki a borítója) amit akkoriban rengeteget hallgattam, ám nem sokkal később a zenei ízlésem más területek felé vezetett, meg egy kicsit úgy éreztem, „túl fiatalosak” számomra a zenekar szerzeményei. Most viszont vagy hozzám „öregedtek”, vagy én „fiatalodtam” hozzájuk. A lényeget tekintve mindegy is, a legfontosabb, hogy újra sikerült a találkozás.

A szövegek mondanivalója távirati stílusban: legyél jó, az élet nem háború, amit anno a Moby Dick is megénekelt. Kicsit hosszabban:

mondj nemet a trendnek, a divatnak, legyél ember, akinek értékei vannak, és tiszteli azokat, legyél olyan, aki megbízható, tekintettel van másokra és nem a fogyasztói társadalom által kitermelt ösztönlények falkáját növeli.

Mindezt nem anarchista lázadásként kell megélni, hanem harcolni és küzdeni olyan dolgokért, eszmékért, amik a lelket is erősítik, mert így leszel igazán szabad és erős. Mert a lelkileg erős ember legyőzhetetlen. Ezek a gondolatok zseniális szövegekké álltak össze, ami zenébe csomagolva ténylegesen átélhetővé teszi a mondanivalót fiatalok és kevésbé fiatalok számára is. Zseniális szólók, dallamok váltják egymást, itt-ott némi svéd In Flames zenei hatással, persze csak annyi, mint egy csipetnyi jó fűszer egy csúcsételben. Megérinti és megszólítja azt, akinek a tömegtársadalom salakja és iszapja alatt oxigénhiány miatt még nem állt le az agyműködése.

Ezek után nem csoda, hogy az agyhalottak számának növelésére specializálódott magyarországi zenei rádiók messze elkerülik a számaik sugárzását. Ennek ellenére karanténról nem beszélhetünk, hiszen nem egy daluk sokmilliós letöltésnél tart a videómegosztókon, emiatt a fesztiválokon is garantáltan nagyszámú közönséget vonzanak.

És hogy hol kell elhelyezni a Depressziót? Ténylegesen sehol, a rock/metál vonalán haladó egyedi stílusuk saját zenei védjegyet biztosít számukra.

A Tankcsapdához sem nagyon hasonlítanám, inkább úgy fogalmaznék, aki szereti a Tankcsapdát, mindenképpen próbálkozzon meg ezzel is.

Összegezve, egy bivalyerős, érett album jött létre, amit hosszabb és rövidebb utakra is ajánlok azoknak, akik unják az egyhangúságot, fel akarják dobni a napjukat, esetleg azért mert rossz kedvük van, vagy éppen a jót akarják fokozni.