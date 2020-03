Otthon forgatta le új videoklipjét az Ossian

A zenekar újabb videoklippel és dallal csökkenti a bezártság nehézségeit, és mindenkit arra kér, maradjon otthon.

Újabb videoklippel és dallal csökkenti a bezártság nehézségeit az OSSIAN, ami az április 17-én megjelenő nagylemezen lesz hallható. A „Csak a Jót” korong „Aki előre néz” című új dalának videója az aktuális helyzet miatt különleges körülmények között készült el, hiszen a felvételeket a zenekar minden tagja otthonában forgatta le, amiket Flatsker Robi gyúrt végleges formába.

Ezzel a korábbiakhoz hasonlóan pozitív gondolatokkal teli dallal és klippel üzenik, hogy bár hiányzik a szabad világ, mindenkit arra buzdítanak, hogy ha csak tehetjük, maradjunk otthon, így is vigyázva szeretteinkre és a környezetünkben élőkre.

Paksi Endre énekes gondolatai és üzenete az új dallal kapcsolatban:

„Szerintem a Csak a Jót albumnak az egyik fő jellemzője a sokszínűség, a merész váltások, ebben a dalban is egy teljesen más hangulat érkezik, ilyen jellegű számot még nem is csináltunk eddig. A múltidézés és az összegzés folytatódik ugyan benne, de a refrén itt is egyértelműen optimista és a jövőbe tekintő, amire ebben a nehéz időkben különösen szükség van szerintem. Ebben a refrénben is erős, többszólamú vokál szólal meg és örömmel tapasztaltam, hogy mindenkinek feltűnik, aki eddig hallotta az anyagot, hogy ezen a téren is mekkora előrelépés történt. Ezúttal az összes szólamot egyedül énekeltem fel minden dalban. A végeredmény abszolút megérte, mert rettentően egységesek és ütősek lettek a vokálok is.”

A „Csak a Jót” albumot nyitó címadó dal március elsején debütált szöveges videó kíséretében, ezt ennyi idő alatt már több, mint 270.000-en néztek meg, hatalmas népszerűségével a 11. legnézettebb magyar videó volt a megjelenést követően. Egy héttel később érkezett meg az új OSSIAN album első klipes dala – a hölgyeket Nőnap alkalmából köszöntötte a zenekar a „Követem vakon” című lírai balladával, mely már a második a tavalyi, már több, mint 2,6 milliós megtekintésnél járó „Gyönyörű Bolond” után, melyet a zenekar nőnapi ajándékként tett közzé. Ez az új dal is kifejezetten népszerű, hiszen 220.000-es megtekintés fölött jár.