Szentimentális resti: különleges koncertre készül a 30y

A zenekar lassan tizenöt éve ad közvetlen hangú koncerteket: fesztiválokon vagy éppen utcazenélve.

Kezdjük onnan, hogy van négy fickó. Van nekik barátjuk, a Kapa, de inkább Mucsinak mondják, Zolinak nem hívják, mert túl sok a Zoli, nem lehet tudni, melyiknek szólnak. Egy vasútállomás restijében találkoznak.

A zenészek nem fognak színészkedni, a színész nem fog zenélni: szóval koncert lesz. Így együtt beszélnek az átmenetiségről, a köztességről, arról, ami nem is már, nem is még, arról, hogy „Nem volt csatlakozás”. Egyenes beszéd ez, a kétség egyenessége. Ezért lesz könnyű nevetni is például.

Dsida Jenő, Nagycsütörtök Nem volt csatlakozás. Hat óra késést

jeleztek és a fullatag sötétben

hat órát üldögéltem a kocsárdi

váróteremben, nagycsütörtökön.

Testem törött volt és nehéz a lelkem,

mint ki sötétben titkos útnak indult,

végzetes földön csillagok szavára,

sors elől szökve, mégis szembe sorssal

s finom ideggel érzi messziről

nyomán lopódzó ellenségeit.

Az ablakon túl mozdonyok zörögtek,

a sűrű füst, mint roppant denevérszárny,

legyintett arcul. Tompa borzalom

fogott el, mély állati félelem.

Körülnéztem: szerettem volna néhány

szót váltani jó, meghitt emberekkel,

de nyirkos éj volt és hideg sötét volt,

Péter aludt, János aludt, Jakab

aludt, Máté aludt és mind aludtak…

Kövér csöppek indultak homlokomról

s végigcsurogtak gyűrött arcomon.

2012-ben megjelent a Szentimentálé album, ami egyben jelenti a zenekar akusztikusan hangszerelt dalainak tárát és azok újra-koncepcionálását is. Idővel egyre több dal került az akusztikus dalrendbe a zenekar teljes repertoárjából, az intim megszólalás pedig lerázta magáról a pátoszt, inkább a közvetlenség, a közönséggel közös élmény, a dalokhoz kapcsolódó anekdoták váltak fontossá. 30Y-dalok szentimentálisan, a kocsmapulton, vagy éppen egy restiben. Június 25-én a Művészetek Palotájában.