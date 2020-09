Szikora Robi igazi kincset talált otthon (videó)

A karantén alatt 18 új dalt írt, csak úgy ontotta magából a nótákat.

Szikora Róbert igazán termékeny időszakként emlékszik azokra a hetekre, amikor a járvány első hulláma alatt ki sem mozdult otthonról. Ontotta magából az új dalokat, miközben feleségével átrendezték a házukat. A zenész eközben igazi kincsekre bukkant – írja a Bors.

Olyan volt, mint egy kamaszos hévvel várt randevú

– így jellemezte az R-Go frontembere a készülődést a Raktárkoncertre.

Mint minden zenésznek, neki is hiányzott már a színpad, ezért mindent beleadott a buliba. A legendás előadó a koncert előtt adott interjúban elmondta, hogyan éli meg a március óta tartó koronavírus-járványt, és azt is, mivel töltötte a karantén hónapjait.

Lételemem a színpad, de az oxigén maga a zene és vele sem kellett szakítanom, hiszen otthon is tudok játszani, alkotni Március óta tizennyolc új dal született. A kézifék be van húzva, de a lovak menni akarnak. Egyébként épp most jött el az idő, amikor már rajongva vágytam vissza a színpadra. Úgy készültem a Raktárkoncertre, mint annak idején a suli utáni próbákra, vagy egy randevúra Zsuzsával. Ha valami jó hozadéka van a koronavírusnak, akkor ta­lán ez lehet az. Egyszer mindent el kell veszíteni, és amikor visszakapod, rájössz, hogy igazán értékes számodra – mondta Szikora.

A csikidám atyja 45 évvel ezelőtt vette el élete szerelmét, akire már az általános iskolában felfigyelt. Kapcsolatukban azóta sem voltak hullámvölgyek, Robi mégis úgy látja, a tökéletesen is sikerült javítaniuk a bezártság heteiben.

