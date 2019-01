„Az első lépést most kell megtenned!” – Ezt üzeni Stankovics Beáta a Tündérszépek jelentkezőinek

A sárvári Stankovics Beáta számos szépségversenyen szerepelt már sikerrel. Többször zsűritagként volt jelen, és szervezett is ilyen versenyeket. A szépségversenyekről beszélgettünk vele, és üzent a Tündérszépek indulóinak is, melyre január végéig várjuk a Vas megyében élő szépségek jelentkezését.

Beáta az elmúlt tíz évben nyolc szépségversenyen vett részt. Lett Miss Wellness, Egyetem Szépe, Sportolók szépe I. Udvarhölgy, Vas megye szépe I. udvarhölgy, Magyarország szépe 2017 4. helyezett, Miss Bikini és Miss Charity. 2018-ban a Nemzet Szépe 2018 szépségversenyen II. udvarhölgy lett.

A Tündérszépek játékunk apropóján beavatott minket a szépségversenyek világába, és jótanácsokkal is ellátta a megmérettetésre jelentkező szépségeket.

Szerinted miért érdemes szépségversenyre jelentkezni?

Úgy gondolom, a szépségnek célja van. Célja kell, hogy legyen. Ha a Jóisten kimagasló szépséggel áldott meg bennünket és van lehetőségünk megmutatni azt akár egy szépségverseny által, majd egy nemes célra felhasználni, akkor ez már önmagában egy kitüntetett feladat, küldetés. Ha a hétköznapi oldalról próbálom megközelíteni, akkor a magabiztosságot, az önbizalmat tökéletesen lehet erősíteni, fejleszteni ezeken a versenyeken, amit az élet bármely más területén is kamatoztatni lehet.

Azt szokták mondani, egy magabiztos megjelenés és egy egészséges önbizalom már fél siker mind a párválasztásban, mind az élet egyéb területein. Sajnos a közösségi média által egy elég torz képet kap a mai fiatalság az életről és az emberekről. Minden a tökéletességről, gazdagságról, vagyis ennek illúziójáról szól. Emiatt sok fiatal kevésnek érzi magát, nem mer megnyilvánulni tömeg előtt, vagy csak az osztálytársak előtt. Egy szépségverseny ebben is óriási segítség lehet. Bátran fellépni a színpadra akár bikiniben, akár estélyi ruhában, megszólalni közönség előtt, és megmutatni mindazt az értéket, amit képviselünk. Példát mutatni.

Emellett olyan élményekkel is gazdagodunk, amit sehol máshol nem lehet begyűjteni. Sok tapasztalatot szerezhetünk, tudást, kapcsolatokat. Például megtanulhatjuk, hogyan kell szépen kommunikálni, alkalomhoz illően megjelenni, hogy kell járni magassarkúban magabiztosan, hogyan mozogjunk kamera előtt, megtanulhatjuk az etikett régóta nem használt és elfeledett tételeit. Komoly barátságokat is köthetünk és szuper nyereményekkel gazdagodhatunk. Vesztenivaló nincs egy szépségversenyre való jelentkezéssel, csak nyerhetünk vele!

– Mi az amit neked nyújtott a szépségverseny?

18 éves koromban cseppentem bele a szépségversenyek világába, teljesen tapasztalatlanul, önbizalom hiányosan. Azt sem tudtam hogyan kell kisminkelni magam a castingra, hiszen mindaddig egy szempillaspirálon kívül semmi make up-om nem volt. Egyetlen ünnepi magassarkúm és egyetlen bikinim volt csak, amit azelőtt még csak strandolásra használtam. Meglepő módon egészen magabiztosan léptem ki a kifutóra, hamar ráéreztem a lényegre. Óriási őszinte mosoly, nagyon boldog voltam, hogy sikerült eljutnom egy válogatásra úgy, hogy apukám nagyon ellenezte az egészet. Az első versenyemet meg is nyertem. Ez adott egy nagy lendületet, hogy menjek tovább, hogy újabb és újabb versenyeken vegyek részt. Igazából sok esetben nem a dicsőség miatt jelentkeztem, hanem mert imádtam a kifutón mozogni, fotózkodni. A verseny hangulata, miliője ami nagyon megfogott. A sok mögöttes munka, felkészülés, sminkesek és fodrászok hada, akik mind mind csak velünk foglalkoztak. Így lesz 10 bátortalan lányból a showműsor végére magabiztos gyönyörű királynő, mert aki ott áll a színpadon, már mindenki győztes. A szépség relatív, azon az 5-10 fős zsűri ízlésén múlik a végeredmény, akinek a fejére kerül épp a korona.

A kitüntetések mellett mégis a legnagyobb öröm megélni a családom, ( most már apukámét is ) a párom és a barátaim támogatását, és azt a büszkeséget amit a szemükben látok, mikor 1-1 verseny véget ért. Én sosem a szépségiparból szerettem volna megélni, mindig úgy tartottam, ez egy szenvedély, egy olyan hobbi, mint másnak a horgászat vagy a bélyeggyűjtés. A fő csapásirány mindig a tanulás és a munka volt számomra, amit a pénzügyben találtam meg. Apukám is mindig erre tanított. A versenyek által olyan élményekkel is gazdagodtam, olyan helyekre jutottam el, amit korábban elképzelhetetlennek tartottam. Portugáliában bikini fotózás, ami felejthetetlen élmény volt számomra, hisz akkor repültem életemben először. Epres Panni is velünk utazott, ő látott el jó tanácsokkal, mivel már rutinos repülő, de még most is stresszel utazások előtt. Sikerült olyan emberekkel megismerkednem és jó kapcsolatot ápolnom a szakmából, akikről korábban csak a magazinokban olvastam. Horváth Éva, Sarka Kata, Iszak Eszti, Dukai Regina, Dobó Ági és még sorolhatnám. 2014-ben Kulcsár Edinával versenyeztem a Magyarország Szépe versenyen, akinek kitartása, magabiztossága és céltudatossága nagyon jó példa volt. Napestig tudnám mesélni az élményeket, storykat. Mind a mai napig jeles eseményekre meghívást kapok, ahova nagy izgalommal készülök. Jó ilyenkor találkozni a korábbi szépségversenyek „lányaival”. A versenyeken komoly barátságok is szövődtek, Viczián Vikivel akit 2017-es Magyarország szépe versenyen ismertem meg, január végén együtt utazunk Milánóba.

Természetesen a szépségversenyeknek is van árnyoldala, mindenki csak a szép ruhákat, csillogó partykat látja, de egy verseny komoly felkészüléssel, lemondással jár. Diéta, edzés, mentális koncentráció, napi 12 óra járás magassarkúban. Csak néhány példa, ami mögötte van annak, amit a kifutón az emberek látnak. Biztosan kimerem jelenteni, nem könnyű munka ahogy semmi sem. Egy egész napos fotózás étlen-szomjan..ilyen napok után szoktam mondani, inkább zsákolnám apukámmal a búzát egész nap, talán abban ennyire nem fáradnék el. De az a helyzet, szeretek benne elfáradni…

Mit üzensz azoknak, akik a Tündérszépek versenyünkre jelentkeznek?

Az én üzenetem a jelentkezőknek az lenne, hogy merjünk kilépni a komfort zónánkból, hisz az élet csak ott kezdődik! Ne hagyjuk az időt elszaladni úgy, hogy a vágyainkat nem valósítottuk meg. Légy kitartó, céltudatos, és meglesz az eredménye! Ha mégsem? Már azzal nyertél, hogy egyel jobb vagy mindenben, mint tegnap voltál! Ha sikerül? Ne szállj el, keress új kihívást, fejlődj tovább! De az első lépést MOST kell megtenned!

