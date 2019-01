„Legyetek szerények, de magabiztosak és mosolyogjatok sokat!” – Ezt tanácsolja Kocsis Korinna a Tündérszépek jelentkezőinek

A nemzetközileg is elismert vasi modell karrierje is egy megyei szépségversennyel kezdődött. Korinna szerint sok lehetőséget rejtegethet egy ilyen megmérettetés.

Kocsis Korinna számos szépségversenyen szerepelt már, és ért el komoly sikereket. A gyönyörű jákfai lány első megmérettetése a Vas Népe által megszervezett Vas megye szépe verseny volt, melyet 2008-ban, mindössze 17 évesen meg is nyert. Egy évvel később, 2009-ben őt választották Miss Earth Hungary-nak, majd 2013-ban jelentkezett a Szépségkirálynő című műsorba, ahol közönségdíjas lett, és megnyerte a Miss International címet, amiről azonban lemondott.

2016-ban Magyarországot képviselte a világ egyik legrangosabb szépségversenyén a Miss Supranational-on, Lengyelországban. A Vas megyei lányt a döntő napján a negyedik udvarhölgynek választották, ami azt jelentette, hogy ő lett a világ ötödik, és Európa első legszebb nője, ugyanis az öreg kontinensről senki sem előzte meg. A verseny után már aligha kellett bárkinek is bemutatni, hogy ki is az a Kocsis Korinna.

A gyönyörű modellt a Tündérszépek nevű megyei szépségverseny kapcsán kerestük fel. Aligha találhattunk volna alkalmasabb személyt, hiszen mint ahogy erről feljebb is szó esett, az ő karrierje is egy hasonló versenyen kezdődött. Kocsis Korinna elmondta, hogy sok lehetőséget rejtegethet egy ilyen megmérettetés, sőt még üzent is a jelentkezőknek.

Szerinted miért érdemes szépségversenyre jelentkezni?

Aki érez némi affinitást a szépségiparhoz és a versenyek világához, nekik mindenképpen érdemes jelentkezni, mivel rendkívül sok lehetőséget rejtegethet egy ilyen megmérettetés. Manapság szinte minden a kapcsolatokon múlik, ebből a szempontból pedig kiváló ugródeszka lehet egy szépségverseny. A verseny által ki lehet próbálni, hogy milyen egy forgatás és fotózás, milyen színpadon, kamerák előtt szerepelni.

A Vas Népe által rendezett szépségversenyen Vas megye szépének is megválasztottak, hogy emlékszel vissza arra a versenyre, a kezdetekre?

Immáron több mint tíz éve nyertem meg a Vas megye szépe címet, de bármikor szívesen gondolok vissza erre az időszakra. Akkor még tinédzser lány voltam, egész máshogy éltem meg az akkori versenyt, mint évekkel később. Sokkal jobban izgultam a döntő előtt, és az azt megelőző időszakban, mint pár évvel később. Ezt leszámítva nagyon nagy élmény volt, rengeteg új és nagyszerű embert ismerhettem meg.

Mi az, amit neked nyújtottak a szépségversenyek?

Elsősorban azt mondhatom, hogy országos ismertségre a szépségversenyek által tehettem szert. Tulajdonképpen ezek indították el a karrieremet. A versenyek után rengeteg felkérést kaptam különböző cégektől fotózásra, divatbemutatókra és reklámfilm forgatásokra. Ezek kapcsán hamar belekerültem a körforgásba, így pár év alatt – természetesen a kitartó munkának, alázatosságnak köszönhetően – idehaza és külföldön is sok munkám lett.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy az elmúlt években több nemzetközi cégnek is a márkanagykövete lehettem, többek között: az olasz Calzedoniának, azt osztrák Grawe életbiztosítónak és a Sternhagen indiai cégnek.

Mit üzensz a jelentkezőknek?

Azt üzenem, hogy legyenek szerények, de magabiztosak, illetve tegyék oda magukat a versenyen. Azt gondolom, ha már valaki elindul, akkor százszázalékos teljesítménnyel csinálja végig. Csak pozitívan álljanak hozzá és mosolyogjanak sokat, az már fél siker!

Jelentkezz Te is és gyűjtsd a szavazatokat! Tündérszépek versenyünkre január 27-ig várjuk a jelentkezőket, a további részletek ezen a linken!