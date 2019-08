„Már azzal nyertél, ha jelentkeztél!” – Stankovics Beáta üzent a Tündérszépek jelentkezőinek

A jánosházi származású sárvári Stankovics Beáta sikerrel szerepelt számos szépségversenyen. A szépségversenyekről beszélgettünk vele, és adott pár tanácsot a Tündérszépek indulóinak is, melyre október 8-ig várjuk a jelentkezéseket!

Már többször is szerepeltél szépségversenyeken. Melyek a legkomolyabb sikereid?

9 éve kezdtem a versenyzést, azóta sok-sok szépségversenyen vettem rész:

2010-ben Miss Wellness I.hely illetve még ebben az évben Miss Sport II. hely

2011-ben Nyugat-magyarországi Egyetem Szépe I. hely

2012-ben Vas megye Szépe II.hely

A regionális versenyek sikerei után gondoltam úgy, hogy megpróbálkozom nagyobb versenyekkel is, így 2017-ben a Magyarország szépe versenyen találtam magam, igazából ez hozta meg számomra a sikert, itt megválasztottak Miss Bikininek és Miss Charitynek is, bejutottam a TOP5-be és végül 4. helyezett lettem.

Ezután nagyon felpörögtek körülöttem az események, sorra jöttek a felkérések. Úgy éreztem, már több versenyre nem megyek, kipróbáltam mindent, rengetek élménnyel, kapcsolatokkal és elismeréssel vonulhatok vissza. Aztán 2018-ban a párom benevezett a Nemzet Szépe versenybe, ahol végül II. udvarhölgy lettem. Ez valóban az utolsó versenyem volt.

Miért érdemes jelentkezni egy szépségversenyre? Mit tudnak nyújtani a szépségversenyek?

Egy szépségverseny nem csak addig tart, míg végigvonulsz a kifutón, és valaki fejére kerül a korona. Egy szépségverseny sok-sok felkészüléssel, lemondással és persze rengeteg új élménnyel jár, amit sehol máshol nem lehet begyűjteni. Ezt meg kell élni, ki kell próbálni.

Egy versenyen megtanulja az ember a szépséget viselni, és a maximumot kihozni belőle. Megtanít szépen járni magassarkú cipőben, igazán szívből mosolyogni, a kamerák előtt magabiztosan mozogni. Kitartást és alázatot tanulni, a legjobb formába hozni önmagunkat.

Lehetőségek tárháza nyílik meg előttünk, hiszen aki ezzel szeretne hosszú távon foglalkozni, egy lépéssel előrébb jut azon az úton, ami a céljai felé vezet. Annak, aki csak szeretné kipróbálni magát egy új helyzetben, annak tökéletes alkalom arra, hogy a bakancslistáról kihúzzon egy tételt, mindamellett, hogy akár még olyan sikereket is érhet el, amire egyáltalán nem számított. Nincsenek vesztesek, csak győztesek, hiszen már azzal nyertél, ha jelentkeztél, mert egy gátlást, egy akadályt önmagadban leküzdöttél. Az élet pedig a komfortzónán kívül kezdődik! Igazán csak úgy tud az ember fejlődni, ha feszegeti a határait, új és új dolgokat próbál ki.

Számomra sohasem a szépségipar volt a fő vonal, a szüleim mindig azt tanították, legyek biztonsági játékos, hiszen 1 év alatt is annyit változhat a világ, több lábon kell állni. Legyen egy fix szakmám, és amellett a szabadidőmet azzal tölthetem, amivel akarom. Én a szépségversenyeket választottam, mint szenvedély.

Hétköznapokban pénzügyekkel foglalkozom, a szabadságomon pedig fotózásra és forgatásra járok. Sikerült eljutnom így Portugáliába egy bikini naptár fotózására. Voltam egy márka nagykövete, nemrég készült velem egy 8 oldalas anyag, gyönyörű esküvői ruhákban. Szerepeltem már reklámfilmben, illetve folyamatosan kapok megkereséseket cégektől termékeik terjesztésére. Jelenleg egy szombathelyi céggel kezdtem el dolgozni, ami óriási öröm és megtiszteltetés számomra.

Ha 2010-ben nem jelentkeztem volna az első regionális versenyre, talán nem tudnám ezeket az élményeket és együttműködéseket magaménak tudni. Olyan helyekre sikerült eljutnom és olyan embereket sikerült megismernem, amikről kislány koromban még álmodni sem mertem.

Milyen ruhát érdemes választani fotózásra, illetve kifutóra?

Én a hétköznapokban és a kifutón is úgy vagyok vele, hogy a kevesebb néha több. Illetve egyik kedvenc mondásom, „az életed a kifutód”.

Az ízléses, elegáns, és természetesen picit sejtető ruhákat preferálom, de a legfontosabb, a magabiztosság. Az, hogy jól érezd magad abban a ruhában, tudj vele azonosulni. Természetesen a modell világban ez nem mindig teljesül, sőt. Tudni kell viselni a tervezők extrém ruháit is, de ha van lehetőség választani, akkor a csinosabb, elegánsabb darabokat ajánlom, amiben van valami különleges, valami figyelemfelkeltő. Ezt mindig tűsarkú szandállal ajánlom, de nem platformmal.

Milyen sminktippeket tudsz adni azoknak, akik magukat sminkelik a fotózásra?

Általában a castingokra magunknak kell sminkelni, így nem árt némi rutin. Rengeteg videót néztem youtube-on, gyakoroltam magamon és barátnőimen is, most már ott tartunk, ha alkalomra megyünk, mindig én sminkelem ki a lányokat. Nagyon megszerettem, és egészen bele is jöttem. Itt is fontos a rutin, ha úgy érzed nem vagy magabiztos, inkább csak egy természetes alapozóval, kontúrral, szemceruzával és szempillaspirállal próbálkozz. Nem ajánlom a nagy füstös szemeket, könnyű elrontani és nem is természetes. Érdemes valami nude matt rúzst használni, ezek gyönyörűen fel tudják dobni az alap sminkeket.

Mit üzennél a jelentkezőknek?

Az élet lehetőségek tárháza, de mindenki a saját sorsának a kovácsa. Vedd kezedbe az életed, lépj ki a komfortzónádból, és váltsd valóra az álmaidat. Mi baj lehet? Csak nyerhetsz vele, hiszen egy tapasztalattal és élménnyel több vagy, mint tegnap voltál!