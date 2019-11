Megjelent a Soulwave legújabb videóklipje

Az új dal a Minden Tévedésem címet kapta, melyhez a klip is elkészült.

A Soulwave hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy elkészült legújabb videóklipjük. A körmendi együttes a Follow The Flow frontemberével, Szakács Gergővel karöltve alkotta meg a Minden Tévedésem című dalt, melyhez természetesen videóklip is készült, aminek szerdán délután volt a premierje. A végeredmény pedig önmagáért beszél, hiszen alig két nap alatt már több mint százezren tekintették meg a legnépszerűbb videómegosztó oldalon.