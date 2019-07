Mit csinálnak a híres vasi emberek gyerekei a szünidőben?

Sok szülőnek gond, mit csináljanak a gyerekek az óvodai, iskolai szünetben. Ki fog vigyázni rájuk, hogyan oldják meg az ellátásukat, mivel töltsék hasznosan a szabadidőt? Vannak, akik már tudják a választ.

Szabó Tibor és Bálint Éva színművészek nagyon szerencsésnek tartják magukat, mert a tanév és a színházi évad egybeesik, így már ők is szabadságon vannak, együtt tudnak lenni a gyerekekkel. Bálint (8) 3. osztályba megy, Dorka (7) ősszel kezdi az iskolát.

– A vakáció azért is jó, mert ilyenkor többet tudunk foglalkozni a házban és a kertben elmaradt feladatainkkal, füvesítünk, palántáztunk. A gyerekek szeretnek ott lenni körülöttünk, de mivel csak másfél év a korkülönbség köztük, egymással is jól elvannak, olvasnak, tévéznek, laptopoznak, társasjátékoznak – tudjuk meg Szabó Tibortól.

A Jászai-díjas színész év közben felváltva főz a feleségével, azt mondja nevetve, szeretik azt hinni, hogy jól is főznek. Nyáron fellépnek itt-ott, például nagyon szerették a Smidt Múzeumba készített műsorukat a Múzeumok éjszakáján, sokat dolgoztak vele, anyagot gyűjtöttek hozzá. A szombathelyi kávéházakról és cukrászdákról szóló kiállításhoz kerestek dalokat, újságcikkeket, pikáns sztorikat, pletykákat, amelyek mai magazinokban is megállnák a helyüket. 20. századi polgári ruhákba öltöztek a gyerekeikkel együtt – a múzeumból és a színházi jelmeztárból kölcsönözve az öltözékeket –, és amíg szerepeltek, a gyerekek jöttek-mentek, néha kézen fogták őket.

A késő esti tárlatvezetéshez egy másik irodalmi anyaggal készültek, a gyerekek akkor már nem voltak ott, „babacsőszre” bízták őket. Így hívják Katit, aki állandó segítségük, egy nagymama korú hölgy, aki nagyon ért a gyerekek nyelvén. Ha esti próba vagy előadás van, mindig ő lép be a család életébe. A nyaralás az idén július közepétől augusztus közepéig tart majd, először Horvát­országba mennek tíz napra – természetesen a gyerekekkel együtt –, utána Erdélybe rokonlátogatásra, Nagykárolyba, ahol Szabó Tibor felnőtt, és Gyergyóba, ahol Bálint Éva családja él.

Kirchknopf Gergő, az Ocho Macho frontembere rengeteg fellépés elé néz a zenekarával, de igyekszik a kislányával is sok időt tölteni. Loli (7) most volt első osztályos. A vakáció első hetét balett-táborban töltötte, aztán tánc- és iskolai táborba megy.

– A táborok révén könnyebb megoldani a saját életünket, ami nyáron is elég mozgalmas. Loli imádja a vizet, szeret úszni, csúszdázni, ezért megyünk a Balatonra. De készülünk a Lupa-tóhoz is Budapestre, ahova sok zenész jár, az egyik cimborámnak vendéglátóegysége is van ott. A Hooligans zenekar dobosa invitál minket egy fürdőhelyre, ő is imádja a vizet – sorolja az énekes a programokat.

– Egyébként amellett hogy megmutatjuk nyáron Lolinak a fél országot, azt is pártolom, hogy a gyerekek le tudják foglalni magukat. Gyakran a szomszéd gyerekekkel bandáznak a lakóparkban, ahol élünk, és ahol szerencsére nincs nagy forgalom – teszi hozzá Gergő.

Lolinak az is fontos elfoglaltsága, hogy gobelint hímez, és nagyon szeret olvasni. Az apukája mindenesetre bízik benne, hogy kalandos lesz a nyara, és feltöltődik majd élményekkel.